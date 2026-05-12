The Ring обновил рейтинг супертяжей
После мегабоя между британцами Фабио Уордли и Дэниелом Дюбуа популярный журнал The Ring обновил рейтинг хэвивейта.
Напомним, что Фабио не смог защитить пояс WBO, и теперь новым его обладателем стал Дюбуа. Тем самым он поднялся в рейтинге супертяжёлого веса на 1-е место, а его оппонент опустился на 4-ю строчку.
Также чемпионом в этом рейтинге по-прежнему остаётся украинский боксёр Александр Усик, а его потенциальный соперник по трилогии Тайсон Фьюри занимает 3-е место.
Рейтинг супертяжёлого веса от The Ring
Чемпион: Александр Усик (Украина)
- Дэниел Дюбуа (Великобритания)
- Агит Кабайел (Германия)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Фабио Уордли (Великобритания)
- Филип Хргович (Хорватия)
- Мозес Итаума (Великобритания)
- Эфе Аджагба (Нигерия)
- Ричард Торрес (США)
- Мурат Гассиев (Россия)
- Джастис Хуни (Австралия)
Oleksandr Usyk will have plenty of options if he's able to get past Rico Verhoeven in Egypt 💪— Ring Magazine (@ringmagazine) May 11, 2026
Ранее Усик ответил на призыв Фьюри устроить бой.
