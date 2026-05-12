The Ring обновил рейтинг супертяжей

После мегабоя между британцами Фабио Уордли и Дэниелом Дюбуа популярный журнал The Ring обновил рейтинг хэвивейта.

Напомним, что Фабио не смог защитить пояс WBO, и теперь новым его обладателем стал Дюбуа. Тем самым он поднялся в рейтинге супертяжёлого веса на 1-е место, а его оппонент опустился на 4-ю строчку.

Также чемпионом в этом рейтинге по-прежнему остаётся украинский боксёр Александр Усик, а его потенциальный соперник по трилогии Тайсон Фьюри занимает 3-е место.

Рейтинг супертяжёлого веса от The Ring

Чемпион: Александр Усик (Украина)

Дэниел Дюбуа (Великобритания) Агит Кабайел (Германия) Тайсон Фьюри (Великобритания) Фабио Уордли (Великобритания) Филип Хргович (Хорватия) Мозес Итаума (Великобритания) Эфе Аджагба (Нигерия) Ричард Торрес (США) Мурат Гассиев (Россия) Джастис Хуни (Австралия)

Oleksandr Usyk will have plenty of options if he's able to get past Rico Verhoeven in Egypt 💪



— Ring Magazine (@ringmagazine) May 11, 2026

Ранее Усик ответил на призыв Фьюри устроить бой.

