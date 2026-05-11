"Готов в любое время и где угодно": Усик ответил на призыв Фьюри устроить бой

Украинский чемпион заверил, что принимает вызов от британца.
Сегодня, 11:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на вызов на третий бой от уже дважды битого экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Британский боксер заявил, что хотел бы снова встретиться в ринге с украинцем после своего поединка с Энтони Джошуа, на что тот ответил абсолютным согласием.

"Привет, брат. Я готов, в любое время. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовская Аравия - где угодно. Давай! "Жадное пузо" - мой друг", - сказал Усик.

Напомним, что свой ближайший поединок Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против кикбоксера Рико Верховена.

Ранее сообщалось, что победитель боя Усик - Верховен получит специальный пояс WBC.

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
