"Готов в любое время и где угодно": Усик ответил на призыв Фьюри устроить бой

Украинский чемпион заверил, что принимает вызов от британца.

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на вызов на третий бой от уже дважды битого экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Британский боксер заявил, что хотел бы снова встретиться в ринге с украинцем после своего поединка с Энтони Джошуа, на что тот ответил абсолютным согласием.

Читай также: "Я вернусь за пирогом из кролика": Фьюри бросил вызов Усику на третий бой

"Привет, брат. Я готов, в любое время. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовская Аравия - где угодно. Давай! "Жадное пузо" - мой друг", - сказал Усик.

Напомним, что свой ближайший поединок Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против кикбоксера Рико Верховена.

Ранее сообщалось, что победитель боя Усик - Верховен получит специальный пояс WBC.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!