iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Защитнику Барселоны покорилось уникальное чемпионское достижение

Жоау Канселу накануне завоевал титул Ла Лиги с каталонцами.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Барселона накануне одержала победу 2:0 в Эль Класико с Реалом и досрочно оформила чемпионский титул в Ла Лиге.

Благодаря этому чемпионству защитник каталонцев Жоау Канселу стал первым в истории футболистом, который выигрывал чемпионаты в четырех из пяти ведущих лиг Европы.

Читай также: Барселона оформила чемпионский титул победой в Эль-Классико

Ранее 31-летний португалец также становился чемпионом с Ювентусом (2018/19) в Италии, трижды с Манчестер Сити (2020/21, 2021/22, 2022/23) в Англии и с Баварией (2022/23) в Германии.

Отметим, кроме того, Канселу на своем счету имеет чемпионство в Португалии с Бенфикой (2013/14).

Ранее сообщалось, что Барселона готовит распродажу игроков ради усиления состава.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Жоау Канселу

Статьи по теме

Барселона оформила чемпионский титул победой в Эль-Классико Барселона оформила чемпионский титул победой в Эль-Классико
Новый талант из системы Тоттенхэма может перейти в Барселону Новый талант из системы Тоттенхэма может перейти в Барселону
Чикаго хочет подписать форварда Барселоны Чикаго хочет подписать форварда Барселоны
Испания обеспечила себе дополнительное место в Лиге чемпионов следующего сезона Испания обеспечила себе дополнительное место в Лиге чемпионов следующего сезона

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи Наполи, Тоттенхэма, Жироны и Бенфики
просмотров
Свитолина прошла в 1/8 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Шахтер оформил чемпионство, разгромив Полтаву
просмотров

Последние новости

Бокс11:58
"Готов в любое время и где угодно": Усик ответил на призыв Фьюри устроить бой
Бокс11:27
"Тело подвело меня, но не сердце": Уордли впервые отреагировал на поражение от Дюбуа
Бокс11:11
Усик - Верховен: прогноз на бой
Европа10:59
Защитнику Барселоны покорилось уникальное чемпионское достижение
Бокс10:28
"Я вернусь за пирогом из кролика": Фьюри бросил вызов Усику на третий бой
Украина09:50
Календарь Шахтера: "горняки" досрочно стали чемпионами УПЛ, разгромив Полтаву
НБА09:42
Плей-офф НБА: Нью-Йорк в четвертом матче закрыл серию с Филадельфией, Миннесота сравняла счет с Сан-Антонио
НБА09:32
Плей-офф НБА: Нью-Йорк одержал решающую победу над Филадельфией, Миннесота обыграла Сан-Антонио
НХЛ09:00
Кубок Стэнли: Монреаль повел в серии с Баффало, Анахайм сравнял счет против Вегаса
НХЛ08:45
Плей-офф НХЛ: Монреаль разобрался с Баффало, Анахайм взял верх над Вегасом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK