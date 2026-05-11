Защитнику Барселоны покорилось уникальное чемпионское достижение

Барселона накануне одержала победу 2:0 в Эль Класико с Реалом и досрочно оформила чемпионский титул в Ла Лиге.

Благодаря этому чемпионству защитник каталонцев Жоау Канселу стал первым в истории футболистом, который выигрывал чемпионаты в четырех из пяти ведущих лиг Европы.

Читай также: Барселона оформила чемпионский титул победой в Эль-Классико

Ранее 31-летний португалец также становился чемпионом с Ювентусом (2018/19) в Италии, трижды с Манчестер Сити (2020/21, 2021/22, 2022/23) в Англии и с Баварией (2022/23) в Германии.

Y que ningún jugador en la historia del fútbol ha conseguido lo que acaba de lograr Joao Cancelo, ¿qué? pic.twitter.com/HP80jesCXv — MARCA (@marca) May 10, 2026

Отметим, кроме того, Канселу на своем счету имеет чемпионство в Португалии с Бенфикой (2013/14).

Ранее сообщалось, что Барселона готовит распродажу игроков ради усиления состава.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!