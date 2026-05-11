Барселона оформила чемпионский титул победой в Эль-Классико

В воскресенье, 10 мая, Камп Ноу принимал Эль-Классико.

Каталонцам в домашних стенах зватило девяти минут, чтобы открыть счет. Рэшфорд идеально пробил со штрафного в девятку без шансов для Куртуа.

А еще через десять минут Ольмо нашел пасом Торреса в штрафной, а испанец легко закатил мяч под правую штангу.

После этого Реал вроде как проснулся и начал также давить, но Барселона отвечала молниеносными атаками, где Куртуа оказывался последней надеждой Реала.

Во втором же тайме футбола было поменьше, а борьбы побольше, включая и пару стычек между игроками. Реал сумел забить свой гол, однако рефери зафиксировал офсайд.

Победа в Эль-Классико стала решающей для Барселоны в текущем сезоне. Команда Ханси Флика оформила досрочный чемпионский титул.

Барселона - Реал 2:0

Голы: Рэшфорд, 9, Торрес, 18

