Шахтер попал сразу в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27

Шахтер стартует сразу в основном раунде Лиги чемпионов в будущем сезоне.

Напомним, накануне "горняки" досрочно оформили чемпионский титул, выполнив одно из необходимых условий.

Сейчас чемпион Украины должен стартовать с квалификационного раунда, основываясь на таблице коэфицентов УЕФА. Однако для доньчан сошлись все звезды.

Шахтер мог пройти в основной раунд, как самый рейтинговый клуб среди ассоциаций вне топ-10 УЕФА. Вторым условием было, чтобы победитель текущей Лиги чемпионов отобрался также через национальный чемпионат.

Арсенал и ПСЖ, которые сыграют в финале, как раз уже гарантировали себе места в ЛЧ через чемпионат. Последним условием было то, чтобы Олимпиакос и Рейнджерс не стали чемпионами своих стран, что также произошло.

