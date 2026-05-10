Арсенал в самой концовке вырвал победу у Вест Хэма

В воскресенье, 10 мая, Вест Хэм принимал дома Арсенал.

На старте матча "канониры" имели несколько отличных возможностей, но Германсен дейстовал уверенно и отвел все угрозы.

А после жаркого старта матч успокоился, и до самого перерыва команды особо не беспокоили друг друга.

Вторая половина игры также не была богата на моменты, хотя Арсенал и контролировал игру. В концовке матча Фернандеш получил свой момент, но не сумел переиграть Райю.

А еще через 10 минут Троссард наконец получил убойный шанс, который и принес победу Арсеналу. В самом конце матча Вест Хэм забил, но в итоге гол не был засчитан из-за фола на Райе.

Вест Хэм - Арсенал 0:1

Гол: Троссард, 83

