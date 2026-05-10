iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал в самой концовке вырвал победу у Вест Хэма

"Молотобойцы" могли добавить интриги в чемпионскую гонку.
Сегодня, 20:33       Автор: Андрей Безуглый
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

В воскресенье, 10 мая, Вест Хэм принимал дома Арсенал.

На старте матча "канониры" имели несколько отличных возможностей, но Германсен дейстовал уверенно и отвел все угрозы.

А после жаркого старта матч успокоился, и до самого перерыва команды особо не беспокоили друг друга.

Вторая половина игры также не была богата на моменты, хотя Арсенал и контролировал игру. В концовке матча Фернандеш получил свой момент, но не сумел переиграть Райю.

А еще через 10 минут Троссард наконец получил убойный шанс, который и принес победу Арсеналу. В самом конце матча Вест Хэм забил, но в итоге гол не был засчитан из-за фола на Райе.

Вест Хэм - Арсенал 0:1 
Гол: Троссард, 83

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Арсенал Лондон

Статьи по теме

Полузащитник Арсенала признан игроком недели в Лиге чемпионов Полузащитник Арсенала признан игроком недели в Лиге чемпионов
Арсенал демонстрирует лучший показатель "сухих" матчей за три десятилетия Арсенал демонстрирует лучший показатель "сухих" матчей за три десятилетия
Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча
"Прекрасная история": Автор победного гола в матче с Атлетико оценил успех Арсенала "Прекрасная история": Автор победного гола в матче с Атлетико оценил успех Арсенала

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Барселона - Реал Мадрид, Забарный против Бреста
просмотров
Свитолина прошла в 1/8 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Рух сыграл вничью с Вересом, ЛНЗ - с Динамо, Заря - с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Европа20:33
Арсенал в самой концовке вырвал победу у Вест Хэма
Европа19:45
Альварес хочет сменить клуб летом
Европа19:20
Комо впервые в истории сыграет в еврокубках
ЧМ-202618:55
Лидер Атлетика получил травму накануне ЧМ-2026
Европа18:05
Эвертон с Миколенко потерял очки с Кристал Пэлас
Украина17:20
Шахтер уверенно разгромил аутсайдера чемпионата, оформив чемпионство
Водные16:30
Лузан с мировым рекордом взяла золото Кубка мира
Теннис16:15
Свитолина прошла в 1/8 финала турнира в Риме
Европа14:51
Моуринью ответил на слухи о Реале
Бокс14:30
Уоррен намекнул на реванш Дюбуа и Уордли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK