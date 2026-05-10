iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома вырвала важнейшую победу в матче с Пармой

Римляне чудом спаслись от поражения.
Сегодня, 21:03       Автор: Андрей Безуглый
Парма - Рома / Getty Images
Парма - Рома / Getty Images

В воскресенье, 10 мая, Рома оотправилась в гости к Парме.

Мален открыл счет уже на 9 минуте, но арбитр зафиксировал офсайд. Но через 10 минут нидерландец исправился и отметился классным голом.

До конца тайма еще один момент имел Соуле, но мяч попал в штангу. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе римлян.

Со стартом второго тайма Стрефецца сравнял счет. Однако обе команды ничья не устраивала, потому следующие 40 минут вышли очень жаркими.

Мален упустил еще пару моментов, Парма забила свой гол с офсайда и наконец на 87-й минуте Кейта вывел хозяев вперед. Несмотря на то, что времени спасти матч не было, Рома сумела это сделать. Ренш решился на дальний удар и удачно положил мяч точно в нижний угол.

Более того, вскоре все тот же Ренш упал в штрафной Пармы, и после просмотра VAR хозяева получили красную карточку и пенальти в свои ворота. Мален точным ударом принес своей команды важнейшие три очка.

Парма - Рома 2:3
Голы: Стрефецца, 47, Кейта, 87 - Мален, 22, (пенальти), 90+11 Ренш, 90+4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Парма

Статьи по теме

Рома намерена обменять Довбика на другого нападающего Рома намерена обменять Довбика на другого нападающего
"Не знаю, сможет ли вернуться": Тренер Ромы рассказал о состоянии травмированного Довбик "Не знаю, сможет ли вернуться": Тренер Ромы рассказал о состоянии травмированного Довбик
Интер обыграл Парму и стал чемпионом Италии Интер обыграл Парму и стал чемпионом Италии
Рома уволила Раньери и поддержала Гасперини после их конфликта Рома уволила Раньери и поддержала Гасперини после их конфликта

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Барселона - Реал Мадрид, Забарный против Бреста
просмотров
Свитолина прошла в 1/8 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Шахтер оформил чемпионство, разгромив Полтаву
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:40
Шахтер попал сразу в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27
Футзал21:55
Спортинг выиграл Лигу чемпионов по футзалу
Украина21:15
УПЛ: Шахтер оформил чемпионство, разгромив Полтаву
Европа21:03
Рома вырвала важнейшую победу в матче с Пармой
Европа20:33
Арсенал в самой концовке вырвал победу у Вест Хэма
Европа19:45
Альварес хочет сменить клуб летом
Европа19:20
Комо впервые в истории сыграет в еврокубках
ЧМ-202618:55
Лидер Атлетика получил травму накануне ЧМ-2026
Европа18:05
Эвертон с Миколенко потерял очки с Кристал Пэлас
Украина17:20
Шахтер уверенно разгромил аутсайдера чемпионата, оформив чемпионство
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK