Рома вырвала важнейшую победу в матче с Пармой

В воскресенье, 10 мая, Рома оотправилась в гости к Парме.

Мален открыл счет уже на 9 минуте, но арбитр зафиксировал офсайд. Но через 10 минут нидерландец исправился и отметился классным голом.

До конца тайма еще один момент имел Соуле, но мяч попал в штангу. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе римлян.

Со стартом второго тайма Стрефецца сравнял счет. Однако обе команды ничья не устраивала, потому следующие 40 минут вышли очень жаркими.

Мален упустил еще пару моментов, Парма забила свой гол с офсайда и наконец на 87-й минуте Кейта вывел хозяев вперед. Несмотря на то, что времени спасти матч не было, Рома сумела это сделать. Ренш решился на дальний удар и удачно положил мяч точно в нижний угол.

Более того, вскоре все тот же Ренш упал в штрафной Пармы, и после просмотра VAR хозяева получили красную карточку и пенальти в свои ворота. Мален точным ударом принес своей команды важнейшие три очка.

Парма - Рома 2:3

Голы: Стрефецца, 47, Кейта, 87 - Мален, 22, (пенальти), 90+11 Ренш, 90+4

