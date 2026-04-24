Рома уволила Раньери и поддержала Гасперини после их конфликта

"Джаллоросси" объявили о прекращении сотрудничества с бывшим тренером команды.
Сегодня, 15:12       Автор: Игорь Мищук
Клаудио Раньери и Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Клаудио Раньери и Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Рома сообщила, что бывший тренер команды Клаудио Раньери покинул занимаемую должность спортивного советника руководства клуба.

Ранее у 74-летнего специалиста, который в прошлом сезоне возглавлял команду, после чего завершил тренерскую карьеру, обострились отношения с нынешним наставником "джаллоросси" Джан Пьеро Гасперини, что впоследствии переросло в открытый конфликт.

Сегодня же римский клуб на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором объявил о прекращении сотрудничества с Раньери и выразил поддержку Гасперини.

"Клуб хотел бы поблагодарить Клаудио за его значительный вклад в развитие Ромы. Он руководил командой в очень трудный период, и мы всегда будем благодарны ему за его усилия.

Глядя в будущее, наше направление четкое. Клуб сильный с надежным руководством и определенным видением. Рома всегда будет на первом месте.

Мы полностью уверены в дальнейшем пути под руководством Джан Пьеро Гасперини, с общей целью развития, совершенствования и достижения результатов, достойных нашей истории", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что на данный момент Рома занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков в 33 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что Рома приняла окончательное решение по поводу будущего украинского нападающего Артема Довбика.

Популярное на сайте

