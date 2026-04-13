Рома собирается выкупить арендованного конкурента Довбика

"Джаллоросси" сохранят в составе на постоянной основе Дониелла Малена.
Вчера, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Дониелл Мален / Getty Images

Рома планирует продолжить сотрудничество с арендованным у Астон Виллы нападающим Дониеллом Маленом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, римский клуб принял решение активировать опцию выкупа 27-летнего футболиста за 25 миллионов евро.

После завершения полноценного трансфера с нидерландским конкурентом украинского форварда Артема Довбика будет подписан контракт до лета 2030 года.

Напомним, что Мален зимой перешел в Рому из Астон Виллы на правах аренды. В составе "джаллоросси" нападающий уже отличился 11 голами и одной результативной передачей в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что аргентинский клуб ведет переговоры с полузащитником Ромы Пауло Дибалой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома трансферы Астон Вилла Дониэлл Мален

