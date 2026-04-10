Рома - Пиза 3:0: обзор матча и результат игры 10.04.2026

Римская команда разобралась на своем поле с Пизой.

В пятницу, 10 апреля, Рома принимала на своем поле Пизу в рамках 32-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали убедительную победу, разгромив последнюю команду чемпионата со счетом 3:0.

Героем поединка стал нападающий "джаллоросси" Дониелл Мален, который записал себе в актив все голы в этой встрече. Нидерландский форвард уже на первых минутах вывел римскую команду вперед, перед перерывом удвоил преимущество, а в начале второго тайма оформил хет-трик.

Набрав 57 очков, Рома занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице Серии А. Пиза идет последней с 18 баллами.

Статистика матча Рома - Пиза 32-го тура чемпионата Италии

Рома - Пиза 3:0

Голы: Мален, 3, 43, 52

Ожидаемые голы (xG): 1.50 - 0.95

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 8 - 9

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 1 - 3

Фолы: 11 - 12

Рома: Свилар, Гиларди, Ндика, Эрмосо, Челик (Анхелиньо, 78), Кристанте, Пизилли, Ренш (Вентурино, 85), Суле (Эль-Айнауи, 65), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 46), Мален (Важ, 78).

Пиза: Шемпер, Калабрези (Коппола, 85), Караччоло, Канестрелли, Туре (Пиччинини, 54), Лерис, Эбишер, Хойхолт (Акинсамиро, 54), Ангори, Трамони (Дуросинми, 74), Морео (Лойола, 74).

Предупреждения: Челик - Туре.

