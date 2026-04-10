Рома - Пиза 3:0: обзор матча и результат игры 10.04.2026

Римская команда разобралась на своем поле с Пизой.
Вчера, 23:49       Автор: Игорь Мищук
Рома разгромила Пизу / Getty Images
Рома разгромила Пизу / Getty Images

В пятницу, 10 апреля, Рома принимала на своем поле Пизу в рамках 32-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали убедительную победу, разгромив последнюю команду чемпионата со счетом 3:0.

Героем поединка стал нападающий "джаллоросси" Дониелл Мален, который записал себе в актив все голы в этой встрече. Нидерландский форвард уже на первых минутах вывел римскую команду вперед, перед перерывом удвоил преимущество, а в начале второго тайма оформил хет-трик.

Набрав 57 очков, Рома занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице Серии А. Пиза идет последней с 18 баллами.

Статистика матча Рома - Пиза 32-го тура чемпионата Италии

Рома - Пиза 3:0

Голы: Мален, 3, 43, 52

Ожидаемые голы (xG): 1.50 - 0.95
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 8 - 9
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 1 - 3
Фолы: 11 - 12

Рома: Свилар, Гиларди, Ндика, Эрмосо, Челик (Анхелиньо, 78), Кристанте, Пизилли, Ренш (Вентурино, 85), Суле (Эль-Айнауи, 65), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 46), Мален (Важ, 78).

Пиза: Шемпер, Калабрези (Коппола, 85), Караччоло, Канестрелли, Туре (Пиччинини, 54), Лерис, Эбишер, Хойхолт (Акинсамиро, 54), Ангори, Трамони (Дуросинми, 74), Морео (Лойола, 74).

Предупреждения: Челик - Туре.

Статьи по теме

Наполи одержал минимальную победу над Миланом Наполи одержал минимальную победу над Миланом
Ювентус одержал победу над Дженоа с Малиновским Ювентус одержал победу над Дженоа с Малиновским
Жирона с Цыганковым отобрала очки у Реала с Луниным Жирона с Цыганковым отобрала очки у Реала с Луниным
"Это логичный итог": Бывший промоутер Усик оценил вероятность третьего боя с Фьюри "Это логичный итог": Бывший промоутер Усик оценил вероятность третьего боя с Фьюри

Видео

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча

Популярное на сайте

Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Монако, а Цыганков с Жироной будет противостоять Реалу с Луниным
УПЛ: Полесье разгромило Полтаву, Рух и Колос сыграли вничью
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
Ястремская вылетела с турнира в Линце
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
Жирона с Цыганковым отобрала очки у Реала с Луниным
Хет-трик Малена принес Роме разгромную победу над аутсайдером Серии А
"Это логичный итог": Бывший промоутер Усик оценил вероятность третьего боя с Фьюри
Фьюри оказался немного тяжелее Махмудова
Гол игрока Шахтера признан лучшим в первых четвертьфиналах Лиги конференций
Суперлига: Киев-Баскет и Ровно вышли в полуфинал
ХИТ впервые в истории стал обладателем Кубка Украины по футзалу
Свитолина удвоила преимущество Украины в противостоянии с Польшей
УПЛ: Полесье разгромило Полтаву, Рух и Колос сыграли вничью
Рух и Колос обменялись поздними голами, не определив победителя
