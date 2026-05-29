iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Уникальное достижение Никс в постсезоне НБА

Впервые в своей истории встретят третью команду после 7 игр.
Сегодня, 20:50       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Нью-Йорк Никс / Getty Images
Игроки Нью-Йорк Никс / Getty Images

Нью-Йорк может стать первой командой в истории франшизы, которая сыграет против трёх соперников, прошедших семиматчевые серии в одном плей-офф.

Добавим, что такое необычное достижение Никс вписали в историю после того, как Сан-Антонио сыграет седьмой матч против Оклахомы.

Напомним, что ранее команда из Нью-Йорка сыграла с Филадельфией и Кавальерс, которые также проходили через семиматчевые серии.

Также ещё одно достижение команды Востока заключается в том, что они подходят к следующему этапу с рекордным преимуществом по отдыху, а именно 12 дней.

К слову, Харден остаётся в Кавальерс. Инсайдер назвал сумму нового соглашения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью Йорк Никс

Статьи по теме

Постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам Постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам
Камбэк Никс в финале Востока стал рекордным для команды Камбэк Никс в финале Востока стал рекордным для команды
Никс показал лучший показатель разницы очков в постсезоне НБА Никс показал лучший показатель разницы очков в постсезоне НБА
Нью-Йорк Никс потерял лидера. Насколько выбыл Брансон Нью-Йорк Никс потерял лидера. Насколько выбыл Брансон

Видео

Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций
Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединки Евро-2026 U-17, переходной матч во Франции
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио перевел финальную серию Запада с Оклахомой в решающий матч
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа23:21
Барселона объявила о трансфере Гордона
Европа23:13
Монца сыграет в Серии А в следующем сезоне
Европа22:37
The Athletic раскрыл детали сделки Моуринью с Реалом
Лига Чемпионов22:17
ПСЖ - Арсенал: прогноз на матч Лиги чемпионов
Бокс21:46
Кабайел шокировал заявлением касательно Усика: "Он откажется от пояса, потому что боится меня!"
Европа21:17
4 билета на Bad Bunny, годовая подписка на ABC. Атлетико иронично ответил на слухи об трансфере Альвареса
НБА20:50
Уникальное достижение Никс в постсезоне НБА
Лига Чемпионов20:18
"Какую команду он построил": Энрике шокировал заявлением об Арсенале перед финалом ЛЧ
Европа19:53
Фати согласовал контракт с командой где играет россиянин
Теннис19:35
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK