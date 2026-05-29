Уникальное достижение Никс в постсезоне НБА

Нью-Йорк может стать первой командой в истории франшизы, которая сыграет против трёх соперников, прошедших семиматчевые серии в одном плей-офф.

Добавим, что такое необычное достижение Никс вписали в историю после того, как Сан-Антонио сыграет седьмой матч против Оклахомы.

Напомним, что ранее команда из Нью-Йорка сыграла с Филадельфией и Кавальерс, которые также проходили через семиматчевые серии.

The Knicks will be the 1st team to face 3 teams coming off a Game 7 in the same postseason in NBA history.



They also have the biggest rest advantage (+12 days) by any team across the Conference Finals and NBA Finals all-time — Doug Clawson (@doug_clawson) May 29, 2026

Также ещё одно достижение команды Востока заключается в том, что они подходят к следующему этапу с рекордным преимуществом по отдыху, а именно 12 дней.

