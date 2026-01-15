Нью-Йорк Никс потерял лидера. Насколько выбыл Брансон

Травма голеностопа привела к досрочному завершению матча для защитника.

В ночь на четверг, 15 января, прошёл матч Сакраменто - Нью-Йорк, в котором Никс потеряли своего лидера Джейлена Брансона.

Защитник досрочно завершил игру из-за того, что подвернул голеностоп. Как сообщает ESPN, Брансон покинул площадку без костылей и защитного ботинка.

Отмечается, что Джейлен получил повреждение в бесконтактном эпизоде в первой четверти и в итоге не смог вернуться в игру, насколько выбыл Брансон пока неизвестно.

В результате Брансон провёл на площадке 5 минут, набрав 4 очка.

Видеообзор матча Сакраменто - Нью-Йорк можно посмотреть на нашем сайте.

