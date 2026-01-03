НБА назвала лучших игроков декабря

Призы едут в Оклахому и Нью-Йорк.

Западная и Восточная конференции узнали лучших баскетболистов месяца. За декабрь признание получили Шей Гилджес-Александер и Джейлен Брансон соответственно, сообщает официальный сайт НБА.

Лидер Оклахомы приложился к восьми победам команды (12 матчей). Средние цифры ШГА в декабрьских поединках – 31.4 очка, 4.6 подбора и 6.1 передачи. Тандер остаются лидерами на Западе.

Тем временем звезда Никс принял участие в десяти победных поединках (14 матчей). Брансон в среднем набирал в прошлом месяце 30.6 пункта, 3.2 подбора и 7.1 ассиста. Нью-Йорк идет вторым на Востоке.

Статистика Гилджеса-Александера и Брансона / Источник: nba.com

К слову, защитник Сакраменто Расселл Уэстбрук стал самым результативным плеймейкером за всю историю НБА.

