НБА: Нью-Йорк в овертайме уступил Индиане, Сан-Антонио разгромил Лейкерс
В ночь на среду, 11 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.
Результаты матчей НБА за 10 февраля
Нью-Йорк – Индиана 134:137 OT (33:32, 36:31, 24:31, 31:30, 10:13)
Нью-Йорк: Брансон (40 + 8 передач), Таунс (22 + 14 подборов + 5 потерь), Бриджес (22), Шэмет (17), Харт (15 + 11 подборов + 11 передач) – старт; Хукпорти (7), Кларксон (4), Альварадо (4), Диавара (3), Колек (0).
Индиана: Сиакам (30), Нембхард (24 + 10 передач), Джексон (19), Несмит (11 + 8 подборов), Поттер (10) – старт; Макконнелл (13), Шеппард (10 + 7 подборов), Хафф (10), Браун (8), Джонс (2).
Хьюстон – Клипперс 102:95 (27:26, 24:26, 27:20, 24:23)
Хьюстон: Дюрант (26 + 5 потерь), Шенгюн (22 + 7 подборов), Томпсон (16), Смит (13 + 10 подборов), Исон (6) – старт; Шеппард (16), Финни-Смит (3), Капела (0).
Клипперс: Ленард (24 + 8 подборов), Коллинз (17 + 8 подборов), Б. Лопес (7), Данн (6 + 7 передач), Д. Джонс (6) – старт; Матурин (9 + 7 подборов), Миллер (9), Джексон (5), Бэнтон (4), Вашингтон (3), Нидерхойзер (3), Сэндерс (2), Кристи (0).
Финикс – Даллас 120:111 (36:16, 29:32, 31:27, 24:36)
Финикс: Брукс (23), Букер (19 + 6 передач), Уильямс (13 + 9 подборов), О'Нил (12), Гиллеспи (5 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Грин (12), Данн (12), Игодаро (10 + 10 подборов), Гудвин (8), Коффи (6).
Даллас: Флэгг (27), Вашингтон (13), Кристи (5), Гэффорд (4), Джонс (2) – старт; Маршалл (31), Миддлтон (13), Бэгли (9 + 8 подборов), Уильямс (5), Калеб Мартин (2), Пауэлл (0), Джонсон (0).
Лейкерс – Сан-Антонио 108:136 (30:47, 25:37, 26:31, 27:21)
Лейкерс: Кеннард (14), Хэйс (13), Ларэвиа (10), Бафкин (7), Хатимура (6) – старт; Тимми (14), Джеймс-младший (12 + 6 передач), Кнехт (9), Вандербилт (6), Клебер (6), Смит (6), Тьеро (3), Маньон (2).
Сан-Антонио: Вембаньяма (40 + 13 подборов), Васселл (9), Фокс (8 + 6 передач), Шэмпени (8), Касл (2 + 7 передач) – старт; Брайан (16), Харпер (15 + 6 передач), Барнс (11), Олиник (8), Маклафлин (7), К. Джонсон (6), Корнет (6), Бийомбо (0).
