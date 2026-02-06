НБА: Юта с Михайлюком уступила Атланте, Лейкерс одержали победу над Филадельфией
В ночь на пятницу, 6 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 5 февраля
Орландо – Бруклин 118:98 (27:19, 29:21, 32:27, 30:31)
Орландо: Бэйн (23), Банкеро (22), Блэк (18), Саггс (15 + 11 подборов + 11 передач + 4 блок-шота), Картер (7 + 8 подборов) – старт; М. Вагнер (14), Ховард (7), Битадзе (6), Кэйн (3), да Силва (2), Ричардсон (1), Айзек (0), Пенда (0).
Бруклин: Демин (26), Траоре (21 + 7 передач), Клэкстон (14), Портер (9), Клауни (0) – старт; Вольф (13), Пауэлл (6), Сараф (4), Шарп (4), З. Уильямс (1).
Детройт – Вашингтон 117:126 (21:34, 31:22, 32:39, 33:31)
Детройт: Каннингем (30 + 8 подборов + 8 передач), Д. Робинсон (21), Томпсон (13 + 9 подборов), Стюарт (4), Дюрен (4) – старт; Холланд (11 + 10 подборов), Грин (8), Сассер (8), Леверт (7), Рид (7), Мур (4), Хертер (0).
Вашингтон: Шэмпени (14 + 7 подборов), Кэррингтон (12), Сарр (12), Кулибали (11), Джордж (8) – старт; Райли (20), Купер (18 + 5 потерь), Вукчевич (14), Гилл (11), Уоткинс (6).
Атланта – Юта 121:119 (30:31, 31:29, 31:36, 29:23)
Атланта: Лэндейл (26 + 11 подборов + 4 блок-шота), Александер-Уокер (23), Джонсон (22 + 16 подборов + 15 передач), Дэниэлс (11 + 6 передач), Рисаше (0) – старт; Кисперт (20), Ньюэлл (9), Макколлум (8), Гуйе (2).
Юта: Коллиер (25 + 7 подборов + 11 передач), Бэйли (20), Маркканен (18), Филиповски (15 + 17 подборов), Уильямс (5) – старт; Сенсабо (18), Михайлюк (14), Тшибве (4).
Святослав Михайлюк не попал в стартовую пятерку. В этом матче на паркете украинец провел 22 минуты и 42 секунды. За это время он набрал 14 очков и совершил четыре подбора при одном фоле.
Торонто – Чикаго 123:107 (33:25, 32:33, 35:30, 23:19)
Торонто: Ингрэм (33 + 6 передач), Куикли (24), Мюррэй-Бойлс (17), Барнс (13 + 7 передач), Уолтер (12) – старт; Мамукелашвили (17), Шэд (3 + 8 передач), Дик (2), Бэттл (2), Мобо (0), Лоусон (0), Мартин (0).
Чикаго: Саймонс (22), Бузелис (18), Айви (13 + 6 передач), Смит (13 + 9 подборов), Окоро (10) – старт; Ябуселе (15 + 11 подборов), Уильямс (9), Маккланг (4), Кавамура (3 + 7 передач), Олбрич (0).
Хьюстон – Шарлотт 99:109 (26:29, 23:32, 26:30, 24:18)
Хьюстон: Дюрант (31 + 5 перехватов + 6 потерь), Смит (17 + 7 подборов), Томпсон (8 + 7 передач + 5 потерь), Шенгюн (7 + 9 подборов), Окоги (6) – старт; Шеппард (7), Грин (6), Капела (6), Кроуфорд (5), Дэвисон (4), Финни-Смит (2), А. Холидэй (0).
Шарлотт: Книппел (24 + 6 потерь), Болл (20), Бриджес (18), Миллер (11 + 6 потерь), Диабате (7 + 12 подборов) – старт; Грин (14), Джеймс (6), Мэнн (5), Г. Уильямс (2), Колкбреннер (2).
Даллас – Сан-Антонио 123:135 (35:38, 28:36, 33:25, 27:36)
Даллас: Флэгг (32), Маршалл (32), Кристи (20), Гэффорд (16 + 10 подборов + 4 блок-шота), Калеб Мартин (8) – старт; Томпсон (5), Келли (5), Нембхард (5 + 7 передач), Пауэлл (0), Сиссе (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (29 + 11 подборов + 6 передач), Барнс (19), Фокс (17 + 7 передач), Шэмпени (14 + 7 подборов), Васселл (12 + 7 подборов) – старт; Касл (18 + 7 подборов + 6 передач), К. Джонсон (12), Харпер (9), Маклафлин (3), Брайан (2).
Финикс – Голден Стэйт 97:101 (29:25, 26:34, 27:17, 15:25)
Финикс: Брукс (24), Аллен (21), Гиллеспи (11), Уильямс (11 + 10 подборов), О'Нил (9) – старт; Гудвин (6), Игодаро (6), Данн (5), Буей (4), Ливерс (0).
Голден Стэйт: Спенсер (20), Сантос (18 + 7 передач), Мелтон (17), Муди (6 + 8 подборов), Др. Грин (5) – старт; Пэйтон II (15 + 8 подборов), Хорфорд (13), Ричард (7), Подземски (0), Пост (0).
Лейкерс – Филадельфия 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28)
Лейкерс: Джеймс (17 + 10 передач + 8 потерь), Ларэвиа (14), Дончич (10 + 5 потерь), Эйтон (10), Смарт (7) – старт; Ривз (35 + 5 потерь), Хатимура (14 + 7 подборов), Вандербилт (6), Клебер (4), Кнехт (2).
Филадельфия: Эмбиид (35 + 7 подборов + 7 передач), Макси (26 + 13 передач), Эджкомб (19 + 10 подборов), Барлоу (13), Убре (8) – старт; Уотфорд (6), Граймс (4), Бона (2), Эдвардс (2).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!