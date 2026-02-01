НБА: Филадельфия обыграла Новый Орлеан, Хьюстон одержал победу над Далласом
В ночь на воскресенье, 1 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 31 января
Шарлотт – Сан-Антонио 111:106 (26:30, 35:17, 24:28, 26:31)
Шарлотт: Миллер (26 + 8 подборов), Болл (16 + 8 подборов + 8 передач), Бриджес (14), Книппел (13), Диабате (12 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Секстон (21), Колкбреннер (6), Г. Уильямс (3), Грин (0), Джеймс (0).
Сан-Антонио: Касл (16 + 9 передач), Вембаньяма (16 + 8 подборов), Шэмпени (13), Васселл (13), Фокс (11 + 7 передач) – старт; Харпер (20), Барнс (11), К. Джонсон (6), Корнет (0).
Индиана – Атланта 129:124 (35:39, 45:34, 23:27, 26:24)
Индиана: Нембхард (26 + 10 передач), Сиакам (25), Несмит (23), Уокер (11 + 10 подборов), Ферфи (0) – старт; Хафф (16), Матурин (14), Шеппард (8 + 7 подборов), Макконнелл (6), Джексон (0).
Атланта: Джонсон (33 + 12 подборов + 10 передач), Александер-Уокер (21), Гуйе (15), Дэниэлс (8 + 7 подборов + 7 передач), Рисаше (7) – старт; Макколлум (18), Кисперт (11), Кеннард (11), Колоко (0).
Филадельфия – Новый Орлеан 124:114 (31:33, 36:21, 20:27, 37:33)
Филадельфия: Эмбиид (40 + 11 подборов + 5 потерь), Убре (19 + 10 подборов), Макси (18 + 8 передач), Эджкомб (15), Барлоу (8) – старт; Маккейн (12), Уотфорд (5), Граймс (4), Бона (3), Уокер (0).
Новый Орлеан: Бей (34), Мерфи (19 + 9 подборов), Уильямсон (11), Куин (9), Джонс (5) – старт; Фирс (12), Альварадо (10), Мисси (7 + 8 подборов + 4 блок-шота), Пиви (5), Маткович (2).
Майами – Чикаго 118:125 (25:31, 38:25, 21:35, 34:34)
Майами: Ларссон (22 + 7 подборов + 5 перехватов), Адебайо (21 + 11 подборов), Уиггинс (17), Гарднер (12 + 11 подборов), Якучионис (6) – старт; Хакес (20 + 7 передач), Смит (8 + 6 передач), Фонтеккьо (8), Уэйр (2), Йович (2).
Чикаго: Досунму (29 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Бузелис (21 + 8 подборов + 8 потерь), Окоро (20), Уильямс (15), Хертер (9 + 7 подборов) – старт; Картер (11), Терри (9 + 7 передач), Кавамура (6), Филлипс (3), Олбрич (2).
Мемфис – Миннесота 114:131 (21:30, 28:28, 30:39, 35:34)
Мемфис: Джером (20 + 6 передач), Уэллс (15), Кауард (8), В. Уильямс (8), Лэндейл (7 + 8 подборов) – старт; Джексон (19), Проспер (13), Колдуэлл-Поуп (12), Смолл (7 + 6 передач), Спенсер (5).
Миннесота: Эдвардс (33), Рэндл (27 + 7 подборов + 7 передач), Макдэниэлс (20), Дивинченцо (11), Гобер (9 + 16 подборов) – старт; Рид (20 + 9 подборов), Кларк (5), Хайлэнд (4), Беранже (2), Конли (0).
Хьюстон – Даллас 111:107 (31:28, 28:23, 28:31, 24:25)
Хьюстон: Томпсон (21 + 8 подборов + 9 передач), Смит (19 + 8 подборов), Исон (17 + 7 подборов), Шенгюн (14 + 14 подборов + 7 передач), Дюрант (13 + 8 передач) – старт; Окоги (13), Капела (6), Шеппард (6), Финни-Смит (2).
Даллас: Флэгг (34 + 12 подборов), Гэффорд (16 + 11 подборов), Кристи (11), Вашингтон (9), Маршалл (8 + 8 подборов) – старт; Уильямс (13), Томпсон (9), Калеб Мартин (4), Сиссе (3), Пауэлл (0), Нембхард (0).
