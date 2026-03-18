МЮ принял решения о судьбе своего капитана

Фернандеш хочет уйти, но Юнайтед готов бороться до конца.

Руководство Манчестер Юнайтед заявило Бруну Фернандешу о его будущем в команде.

Как пишет TEAMtalk, МЮ чётко дал понять Бруну Фернандешу, что будет бороться всеми силами, чтобы удержать его этим летом.

Отмечается, что капитан "красных дьяволов" заинтересован в уходе из команды и сообщил об этом нынешнему тренеру манкунианцев Майклу Кэррику.

Несмотря на это, конфиденциальный источник подчеркнул, что Юнайтед сделает всё возможное, чтобы удержать игрока.

К слову, Челси провёл худшее двухматчевое противостояние в своей истории.

