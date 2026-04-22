В Барселоне сомневаются в выкупе Рэшфорда после матчей с Атлетико

Нереализованные моменты привели к тому, что каталонцы передумали насчёт выкупа англичанина.

Барселона, которая в последние месяцы рассматривала вариант выкупа Маркуса Рэшфорда у Манчестер Юнайтед по окончании аренды, изменила свое решение.

По информации источника, после матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против Атлетико, в которых руководство каталонского клуба осталось недовольно реализацией моментов и игрой форварда, в Барселоне не видят англичанина в составе на следующий сезон.

Отмечается, что ключевым фактором отказа также стала стоимость игрока. В клубе считают, что 30 миллионов евро за футболиста, который не проявляет себя в важных матчах, - слишком высокая цена.

Сообщается, что теперь Барселона рассматривает другие варианты усиления атаки вместо 28-летнего нападающего сборной Англии.

К слову, Модрич в 14-й раз в карьере признан лучшим футболистом Хорватии.

