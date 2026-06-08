Бывший форвард Ливерпуля объявил о завершении карьеры

Бельгийский нападающий Дивок Ориги объявил о завершении карьеры.

Последние два года форвард играл за Милан Футуро в серии D.

Дивок Ориги является воспитанником Генка, откуда перешел в Лилль, а затем в Ливерпуль, за который он и провел больше всего матчей.

Вместе с мерсисайдцами бельгиец выиграл АПЛ и Лигу чемпионов, а также Кубок Англии и Кубок лиги.

Также на счету Дивока Ориги 32 матча за сборную Бельгии и три гола.

Ранее также сообщалось, что Виталий Миколенко получил новый контракт.

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