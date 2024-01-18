iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клубы МЛС интересуются победителем АПЛ и Лиги чемпионов

Если Дивоку Ориги повезет, то однажды он сможет сыграть против Сергея Кривцова и его каталонских друзей.
Сегодня, 19:23
Дивок Ориги / Getty Images
Дивок Ориги / Getty Images

Еще один игрок топового европейского чемпионата может переехать за океан.

Как сообщает Sky Sports, форвард Ноттингем Форест Дивок Ориги заинтересовал клубы МЛС: Лос-Анджелес, Цинциннати и Даллас.

Бельгиец присоединился к "лесникам" прошлым летом на правах аренды из Милана. Однако в первой части нынешнего сезона 28-летний нападающий провел всего девять матчей. 

Ориги отыграл в сумме лишь 177 минут, при этом результативными действиями он не отличился. В последних трех играх он даже не попал в заявку.

Читай также: Претендент на Скудетто может потерять двух игроков зимой

У Ноттингем Форест есть опция выкупа, а контракт игрока с "россонери" действует до лета 2026 года. 

Ранее стало известно, что форвард Манчестер Юнайтед ляжет на операционный стол из-за проблем с бедром.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан МЛС Ноттингем Форест ДИВОК ОРИГИ

Статьи по теме

Милан намерен усилить линию обороны лидером Торино Милан намерен усилить линию обороны лидером Торино
Клубы Эредивизи, Ла Лиги и МЛС заинтересованы в подписании вингера МЮ Клубы Эредивизи, Ла Лиги и МЛС заинтересованы в подписании вингера МЮ
Наполи работает над тем, чтобы перехватить трансферную цель Ювентуса и Милана Наполи работает над тем, чтобы перехватить трансферную цель Ювентуса и Милана
Эвертон и Ноттингем Форест обвинены в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития АПЛ Эвертон и Ноттингем Форест обвинены в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа21:12
Анчелотти не соврал: Лунин выйдет в старте Реала на матч кубка Испании против Атлетико
Киберспорт21:00
NaVi разбили команду своего экс-капитана россиянина, IKLA проиграли туркам на квалификации к "мажору"
Украина20:49
Экс-игрок Динамо, работавший в клубе российского блогера, подписал контракт с Рухом
НБА20:18
Матч всех звезд-2024: Яннис и ЛеБрон лидируют после третьего подсчета голосов
Теннис19:58
"Спасибо за визит": Федерер навестил Надаля в теннисной академии испанца
Европа19:33
Моуринью хотел бы возглавить другую итальянскую команду
Европа19:23
Клубы МЛС интересуются победителем АПЛ и Лиги чемпионов
НБА18:58
НБА перенесла вторую игру Голден Стэйт из-за смерти ассистента тренера
Европа18:51
Кубок Азии: Узбекистан разгромил Индию, Австралия обыграла Сирию
Европа18:35
Форварду Манчестер Юнайтед потребуется операция на бедре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK