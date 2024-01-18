Клубы МЛС интересуются победителем АПЛ и Лиги чемпионов

Если Дивоку Ориги повезет, то однажды он сможет сыграть против Сергея Кривцова и его каталонских друзей.

Еще один игрок топового европейского чемпионата может переехать за океан.

Как сообщает Sky Sports, форвард Ноттингем Форест Дивок Ориги заинтересовал клубы МЛС: Лос-Анджелес, Цинциннати и Даллас.

Бельгиец присоединился к "лесникам" прошлым летом на правах аренды из Милана. Однако в первой части нынешнего сезона 28-летний нападающий провел всего девять матчей.

Ориги отыграл в сумме лишь 177 минут, при этом результативными действиями он не отличился. В последних трех играх он даже не попал в заявку.

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У Ноттингем Форест есть опция выкупа, а контракт игрока с "россонери" действует до лета 2026 года.

Ранее стало известно, что форвард Манчестер Юнайтед ляжет на операционный стол из-за проблем с бедром.

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