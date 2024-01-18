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Претендент на Скудетто может потерять двух игроков зимой

Мойзе Кин и Филип Костич могут уйти из Ювентуса.
Сегодня, 18:34
Филип Костич / Getty Images
Филип Костич / Getty Images

Ювентус уже зимой могут покинуть сразу два игрока, пишет Football Italia.

Во-первых, это Филип Костич. Сербский футболист уже в течение некоторого времени интересует Аль-Хилаль.

Саудовский клуб готов в ближайшее время сделать щедрое предложение, и Костич пока не решил, принимать ли его. Побороться за титул в Италии с Ювентусом ему также интересно.

Вторым же игроком, который может покинуть состав "бьянконери" считается Мойзе Кин. Итальянский форвард может заменить Анхеля Корреа, если тот примет предложение саудовцев.

Сам Кин не против переехать в Испанию, потому Ювентусу будет непросто его удержать.

Ранее также сообщалось, что Моуринью был уволен по целому ряду причин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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