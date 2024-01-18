Стали известны причины увольнения Моуринью из Ромы
Президент клуба был недоволен специалистом.
Владелец Ромы Дэн Фридкин долгое время был недоволен Жозе Моуринью, пишет Football Italia.
Президент клуба был раздаражен постоянными жалобами тренера на судей и трансферную политику.
Также издание утверждает, что Рома никогда не планировала продлевать с Моуринью контракт. До этого Фридкин дважды собирался уволить португальца - после поражение в ЛЕ и после проигрыша Дженоа в сентябре.
Также немаловажной причиной увольнения стали конфликты с игроками. Сообщается, что у тренера были разногласия со Смоллингом, Спинаццолой, Пеллегрини и Санчешом.
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