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Стали известны причины увольнения Моуринью из Ромы

Президент клуба был недоволен специалистом.
Сегодня, 14:55
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Владелец Ромы Дэн Фридкин долгое время был недоволен Жозе Моуринью, пишет Football Italia.

Президент клуба был раздаражен постоянными жалобами тренера на судей и трансферную политику.

Также издание утверждает, что Рома никогда не планировала продлевать с Моуринью контракт. До этого Фридкин дважды собирался уволить португальца - после поражение в ЛЕ и после проигрыша Дженоа в сентябре.

Также немаловажной причиной увольнения стали конфликты с игроками. Сообщается, что у тренера были разногласия со Смоллингом, Спинаццолой, Пеллегрини и Санчешом.

Ранее также стало известно, почему катарский шейх не стал покупать МЮ.

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