Стало известно, почему катарский шейх вышел из сделки по покупке МЮ

Шейх Джассим вышел из переговоров по покупке МЮ из-за отсутствия финансовых гарантий, утверждает The Guardian.

Напомним, что катарский миллиардер пытался купить МЮ за 5 млрд евро, но по итогу вышел из сделки и Глейзеры сторговались с Рэтклиффом.

Судя по бумагам, которые клубам подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, шейх Джассим не ответил на запрос об источнике своих доходов. Вероятно, клуб должен был финансироваться за гоударственные деньги.

15 октября катарец вышел из переговорного процесса, так как не смог предоставить доказательств финансирования и любых документов о гарантиях этого финансирования.

Отметим, что шейх Джассим официально опроверг эту информацию.

Ранее также сообщалось, что Челси готов расстаться со своим форвардом.

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