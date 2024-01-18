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Стало известно, почему катарский шейх вышел из сделки по покупке МЮ

Миллиардер не смог предоставить гарантии финансирования.
Сегодня, 12:52
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Шейх Джассим вышел из переговоров по покупке МЮ из-за отсутствия финансовых гарантий, утверждает The Guardian.

Напомним, что катарский миллиардер пытался купить МЮ за 5 млрд евро, но по итогу вышел из сделки и Глейзеры сторговались с Рэтклиффом.

Судя по бумагам, которые клубам подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, шейх Джассим не ответил на запрос об источнике своих доходов. Вероятно, клуб должен был финансироваться за гоударственные деньги.

15 октября катарец вышел из переговорного процесса, так как не смог предоставить доказательств финансирования и любых документов о гарантиях этого финансирования.

Отметим, что шейх Джассим официально опроверг эту информацию.

Ранее также сообщалось, что Челси готов расстаться со своим форвардом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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