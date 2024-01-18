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Челси не против в срочном порядке продать своего нападающего

Армандо Броя обойдется клубам в 50 млн фунтов.
Сегодня, 12:36
Армандо Броя / Getty Images
Армандо Броя / Getty Images

Лондонский Челси готов рассмотреть предложения по Армандо Брое, пишет The Telegraph.

Нападающий сборной Албании интересен Фулхэму, Вест Хэму, Вулверхэмптону и ряду европейских клубов. Некоторые из них хотели бы оформить трансфер уже в январе.

Несмотря на проблемы в атакующей линии, "синии" готовы продать игрока, но потребуют за него около 50 млн фунтов. И в таком случае неясно, сможет ли кто-либо удовлетворить запросы Челси.

Единственный положительный момент для остальных клубов в этой ситуации то, что лондонцы готовы продать Брою сразу же, даже не подыскав ему замену заранее.

Ранее также сообщалось, что Гирасси определился со своим будущим.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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