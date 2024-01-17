Форвард, ставший открытием текущего сезона Бундеслиги, определился с будущим

Форвард Штуттгарта Серу Гирасси определился со своим будущим.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, гвинеец несмотря на интерес ряда более имменитых клубов решил остаться в стане "швабов". Игрок уже сообщил свое решение агентам.

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Журналист также отмечает, что клаусула в размере 17 млн евро, которая была в контракте нападающего, успела истечь, поэтому, если кто-то захочет его приобрести в будущем, то придется заплатить больше.

Стоит сказать, что в услугах Серу были заинтересованы Милан, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл. В текущем сезоне Гирасси провел 16 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 2 ассиста.

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