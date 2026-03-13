Гирасси может перейти в один из топ-клубов Серии А

Ювентус будет рассматривать подписание нового форварда в случае, если не продлит контракт с Влаховичем.

Главным кандидатом на замену сербскому форварду является игрок дортмундской Боруссии Серу Гирасси.

Как приводит слова Джанлуки Ди Марцио издание Wettfreunde, помимо туринской команды за 30-летним игроком сборной Гвинеи также следит Милан.

И если Ювентус рассмотрит подписание Гирасси только в том случае, если контракт Влаховича так и не будет продлён, то "россонери" могут спокойно отправить запрос о трансфере, ведь они ни от кого не зависят.

Напомним, что в 24 матчах сезона Бундеслиги на счету Гирасси 12 голов и 1 ассист.

