Гирасси может перейти в один из топ-клубов Серии А

Игрок сборной Гвинеи на прицеле итальянских грандов.
Сегодня, 14:55       Автор: Валентина Чорноштан
Серу Гирасси / Getty Images
Ювентус будет рассматривать подписание нового форварда в случае, если не продлит контракт с Влаховичем.

Главным кандидатом на замену сербскому форварду является игрок дортмундской Боруссии Серу Гирасси.

Как приводит слова Джанлуки Ди Марцио издание Wettfreunde, помимо туринской команды за 30-летним игроком сборной Гвинеи также следит Милан.

И если Ювентус рассмотрит подписание Гирасси только в том случае, если контракт Влаховича так и не будет продлён, то "россонери" могут спокойно отправить запрос о трансфере, ведь они ни от кого не зависят.

Напомним, что в 24 матчах сезона Бундеслиги на счету Гирасси 12 голов и 1 ассист.

Тем временем лондонский клуб начал переговоры о трансфере защитника Лейпцига.

Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча
