Лондонский клуб начал переговоры о трансфере защитника Лейпцига

Нацелен на французского защитника.
Сегодня, 14:34       Автор: Валентина Чорноштан
Кастелло Лукеба / Getty Images
Арсенал хочет подписать Кастелло Лукеба. Об этом сообщает L’Equipe.

Лондонский клуб уже начал переговоры с французским защитником.

Отмечается, что Лейпциг хочет получить за 23-летнего игрока около 60–70 млн евро, что является посильной суммой для Арсенала.

По данным источника, несмотря на интерес со стороны клубов Ла Лиги, Кастелло хочет продолжить свою карьеру именно в чемпионате Англии.

