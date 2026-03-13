Лондонский клуб начал переговоры о трансфере защитника Лейпцига

Арсенал хочет подписать Кастелло Лукеба. Об этом сообщает L’Equipe.

Лондонский клуб уже начал переговоры с французским защитником.

Отмечается, что Лейпциг хочет получить за 23-летнего игрока около 60–70 млн евро, что является посильной суммой для Арсенала.

По данным источника, несмотря на интерес со стороны клубов Ла Лиги, Кастелло хочет продолжить свою карьеру именно в чемпионате Англии.

