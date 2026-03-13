Новые требования WBC ставят под угрозу абсолютный титул Усика

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, с кем должен провести бой Александр Усик, чтобы остаться трёхкратным абсолютным чемпионом супертяжёлого веса.

Британский менеджер отметил, что, несмотря на то что украинцу разрешили провести добровольную защиту титула чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе, он обязан выйти на ринг с временным чемпионом Агитом Кабайелом.

Он обязан провести обязательную защиту против временного чемпиона WBC Агита Кабайела. Если Усик после добровольной защиты захочет провести бой с победителем поединка Уордли–Дюбуа, то, согласно недавнему постановлению WBC, ему придётся освободить пояс.

"Мы надеемся, что он выполнит обязательства, потому что Агит уже долго ждёт своего шанса, и это один из лучших боёв, которые можно организовать в этом дивизионе", — сказал Уоррен.

Ранее Уоррен озвучил сроки следующего боя Тайсона Фьюри после ближайшего поединка с россиянином.

