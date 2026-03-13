iSport.ua
Русский Українська

Новые требования WBC ставят под угрозу абсолютный титул Усика

Обязан драться с временным чемпионом или теряет пояс.
Сегодня, 11:48       Автор: Валентина Чорноштан
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, с кем должен провести бой Александр Усик, чтобы остаться трёхкратным абсолютным чемпионом супертяжёлого веса.

Британский менеджер отметил, что, несмотря на то что украинцу разрешили провести добровольную защиту титула чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе, он обязан выйти на ринг с временным чемпионом Агитом Кабайелом.

Он обязан провести обязательную защиту против временного чемпиона WBC Агита Кабайела. Если Усик после добровольной защиты захочет провести бой с победителем поединка Уордли–Дюбуа, то, согласно недавнему постановлению WBC, ему придётся освободить пояс.

"Мы надеемся, что он выполнит обязательства, потому что Агит уже долго ждёт своего шанса, и это один из лучших боёв, которые можно организовать в этом дивизионе", — сказал Уоррен.

Ранее Уоррен озвучил сроки следующего боя Тайсона Фьюри после ближайшего поединка с россиянином.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик агит кабайел Френк Уоррен

Статьи по теме

Фьюри назвал единственный способ, которым он способен одолеть Усика Фьюри назвал единственный способ, которым он способен одолеть Усика
Шакур ответил на лестное признание от Усика, назвавшего его лидером P4P Шакур ответил на лестное признание от Усика, назвавшего его лидером P4P
Усик назвал лучшего боксёра мира Усик назвал лучшего боксёра мира
"Буду в восторге": Промоутер Фьюри отреагировал на намерение Усика устроить трилогию "Буду в восторге": Промоутер Фьюри отреагировал на намерение Усика устроить трилогию

Видео

Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча
Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо, Торино и Вильярреала
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 112:12
Гран-при Китая: Квалификация к спринту, Мерседес впереди
Бокс11:48
Новые требования WBC ставят под угрозу абсолютный титул Усика
Лига Чемпионов11:23
Daily Mail раскрыл состояние игроков Манчестер Сити после поражения от Реала
Европа10:50
Унаи Эмери стал рекордсменом Астон Виллы
Формула 110:23
Перес не примет участие в спринтерской квалификации Гран-при Китая
НХЛ09:48
НХЛ: Миннесота уступила Филадельфии, Вашингтон одолел Баффало
НБА09:18
НБА: Оклахома победила Бостон, Сан-Антонио уступил Денверу
Теннис08:39
Свитолина вышла в полуфинал
Европа08:22
У Атлетико кадровые проблемы, ключевой хавбек получил повреждение бедра
Лига Европы07:51
Оценка Яремчука за матч 1/8 финала Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK