НБА: Оклахома победила Бостон, Сан-Антонио уступил Денверу
В ночь на пятницю, 13 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 12 марта
Детройт - Филадельфия - 131:109 (36:27, 33:33, 35:21, 27:28)
Детройт: Д. Робинсон (19), Харрис (15), Дюрен (14 + 10 подборов), Каннингем (8 + 13 передач), Сассер (6) – старт; Грин (17), Холланд (15), Стюарт (13), Хертер (12), Дженкинс (6), Рид (6), Ланир (0).
Филадельфия: Граймс (14), Эдвардс (12 + 9 подборов), Барлоу (11), Эджкомб (10), Уотфорд (4) – старт; Боучемп (17), Уокер (16), Пейн (15), Терри (8), Мартин (2), Лаури (0).
Индиана - Финикс - 108:123 (36:36, 25:31, 27:29, 20:27)
Индиана: Нембхард (23), Уокер (12), Томпсон (11), Зубац (8), Браун (7) – старт; Шеппард (10), Слоусон (10 + 8 подборов), Хафф (10), Поттер (8), Питер (6), Джонс (3 + 6 передач + 5 потерь).
Финикс: Букер (43 + 7 подборов), Грин (36 + 5 потерь), О’Нил (15), Игодаро (6), Хиллеспи (4 + 7 подборов) – старт; Гудвин (6), Данн (5), Малуач (4), Коффи (2), Флеминг (2), Ливерс (0), Буэй (0).
Орландо - Вашингтон - 136:131 OT (36:26, 27:30, 33:25, 27:42, 13:8)
Орландо: Саггс (28 + 8 передач), да Силва (26 + 7 подборов), Бэйн (22 + 6 передач), Картер (19 + 11 подборов), Банкеро (18 + 10 подборов) — старт; Ховард (10), М. Вагнер (7), Картер (6), Битадзе (0), Айзек (0), Пенда (0).
Вашингтон: Кулибали (29), Сарр (16 + 5 блок-шотов), Янг (15 + 6 передач), Райли (8), Джонсон (3) – старт; Шемпени (12), Керрингтон (12), Блэк (12), Вукчевич (11 + 11 подборов), Уоткинс (7), Хилл (4), Купер (2).
Атланта - Бруклин - 108:97 (30:21, 27:29, 25:29, 26:18)
Атланта: Джонсон (21 + 9 подборов + 9 передач), Александер-Вокер (18), Макколлум (14), Оконгву (13 + 9 подборов + 4 блок-шота), Кисперт (7) — старт; Рисаше (19 + 9 подборов), Винсент (6), Лендейл (4), Гуйе (4), Куминга (2 + 9 подборов).
Бруклин: Пауэлл (11), Сараф (10 + 5 потерь), Клауни (10), Вольф (8 + 8 подборов), Клекстон (8) – старт; Майнотт (24), Менн (8), Этьенн (6), Уилсон (5), Лидделл (4), Джонсон (3).
Майами - Милуоки - 112:105 (31:21, 28:30, 26:26, 27:28)
Майами: Ларссон (28 + 6 передач), Адебайо (21 + 8 подборов), Якучионис (18 + 7 подборов), Митчелл (13), Вейр (6 + 13 подборов) – старт; Смит (9), Фонтеккьо (8), Хакес (6 + 7 передач), Гарднер (3).
Милуоки: Я. Адетокумбо (31), Тернер (7), Портер (6 + 7 подборов), Кузма (5), Дженг (0) – старт; Портис (19), Роллинз (16 + 10 передач), Принс (8), Симс (7), Томас (3), Грин (3).
Мемфис - Даллас - 112:120 (22:34, 32:31, 30:21, 28:34)
Мемфис: Уэллс (23), Джексон (20), Смолл (19 + 9 передач), Рупер (13 + 7 подборов), Проспер (9 + 8 подборов) – старт; Хендрикс (17 + 10 подборов), Мейшек (8 + 6 передач), Бертон (3).
Даллас: Геффорд (22 + 14 подборов), Кристи (13 + 5 потерь), Флегг (13 + 7 передач), Вашингтон (12 + 10 подборов), Маршалл (5 + 6 потерь) – старт; Миддлтон (35), Уильямс (12 + 8 подборов), Бегли (6 + 9 подборов), Калеб Мартин (2), Пауэлл (0), Нембхард (0), Джонсон (0).
Сан-Антонио - Денвер - 131:136 (37:25, 32:28, 37:41, 25:42)
Сан-Антонио: Касл (30 + 11 подборов + 10 передач), Фокс (27 + 9 передач), Васселл (18), Шемпени (8 + 7 подборов), Корнет (0) — старт; Барнс (20 + 7 подборов), Харпер (13), Брайан (10), К. Джонсон (5 + 7 подборов), Пламли (0).
Денвер: Дж. Мюррей (39 + 7 передач), Йокич (31 + 20 подборов + 12 передач), Джонс (19), К. Джонсон (15), К. Браун (11 + 9 подборов) – старт; Стротер (10), Б. Браун (6), Валанчюнас (4), Хардуэй (1), Джонс (0).
Оклахома - Бостон - 104:102 (27:28, 29:31, 24:24, 24:19)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 9 передач), Митчелл (15 + 6 передач), Холмгрен (14 + 9 подборов), Дорт (6), Уоллес (4) – старт; Уиггинс (9), Джейлин Уильямс (9), Карузо (7), Маккейн (3), Джо (2).
Бостон: Браун (34 + 7 передач + 6 потерь), Притчард (14), Шайерман (11 + 7 подборов), Хаузер (8), Кэта (4 + 10 подборов) – старт; Гонсалес (11), Уолш (8), Гарза (7), Харпер (5).
Лейкерс - Чикаго - 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32)
Лейкерс: Дончич (51 + 10 подборов + 9 передач), Ривз (30 + 7 передач), Эйтон (23 + 10 подборов), Джеймс (18 + 7 подборов + 7 передач), Хатимура (15) – старт; Кеннард (3), Тимми (2), Вандербильт (0), Ларевиа (0).
Чикаго: Гидди (27 + 8 подборов + 15 передач + 6 потерь), Бузелис (22), Джонс (18 + 6 передач), Миллер (15 + 9 подборов), Смит (14) – старт; Ричардс (15), Диллингем (12 + 7 передач), Олбрич (4), Кавамура (3).
