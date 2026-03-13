iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Оклахома победила Бостон, Сан-Антонио уступил Денверу

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:18       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на пятницю, 13 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.

Результаты матчей НБА за 12 марта

Детройт - Филадельфия - 131:109 (36:27, 33:33, 35:21, 27:28)

Детройт: Д. Робинсон (19), Харрис (15), Дюрен (14 + 10 подборов), Каннингем (8 + 13 передач), Сассер (6) – старт; Грин (17), Холланд (15), Стюарт (13), Хертер (12), Дженкинс (6), Рид (6), Ланир (0).

Филадельфия: Граймс (14), Эдвардс (12 + 9 подборов), Барлоу (11), Эджкомб (10), Уотфорд (4) – старт; Боучемп (17), Уокер (16), Пейн (15), Терри (8), Мартин (2), Лаури (0).

Индиана - Финикс - 108:123 (36:36, 25:31, 27:29, 20:27)

Индиана: Нембхард (23), Уокер (12), Томпсон (11), Зубац (8), Браун (7) – старт; Шеппард (10), Слоусон (10 + 8 подборов), Хафф (10), Поттер (8), Питер (6), Джонс (3 + 6 передач + 5 потерь).

Финикс: Букер (43 + 7 подборов), Грин (36 + 5 потерь), О’Нил (15), Игодаро (6), Хиллеспи (4 + 7 подборов) – старт; Гудвин (6), Данн (5), Малуач (4), Коффи (2), Флеминг (2), Ливерс (0), Буэй (0).

Орландо - Вашингтон - 136:131 OT (36:26, 27:30, 33:25, 27:42, 13:8)

Орландо: Саггс (28 + 8 передач), да Силва (26 + 7 подборов), Бэйн (22 + 6 передач), Картер (19 + 11 подборов), Банкеро (18 + 10 подборов) — старт; Ховард (10), М. Вагнер (7), Картер (6), Битадзе (0), Айзек (0), Пенда (0).

Вашингтон: Кулибали (29), Сарр (16 + 5 блок-шотов), Янг (15 + 6 передач), Райли (8), Джонсон (3) – старт; Шемпени (12), Керрингтон (12), Блэк (12), Вукчевич (11 + 11 подборов), Уоткинс (7), Хилл (4), Купер (2).

Атланта - Бруклин - 108:97 (30:21, 27:29, 25:29, 26:18)

Атланта: Джонсон (21 + 9 подборов + 9 передач), Александер-Вокер (18), Макколлум (14), Оконгву (13 + 9 подборов + 4 блок-шота), Кисперт (7) — старт; Рисаше (19 + 9 подборов), Винсент (6), Лендейл (4), Гуйе (4), Куминга (2 + 9 подборов).

Бруклин: Пауэлл (11), Сараф (10 + 5 потерь), Клауни (10), Вольф (8 + 8 подборов), Клекстон (8) – старт; Майнотт (24), Менн (8), Этьенн (6), Уилсон (5), Лидделл (4), Джонсон (3).

Майами - Милуоки - 112:105 (31:21, 28:30, 26:26, 27:28)

Майами: Ларссон (28 + 6 передач), Адебайо (21 + 8 подборов), Якучионис (18 + 7 подборов), Митчелл (13), Вейр (6 + 13 подборов) – старт; Смит (9), Фонтеккьо (8), Хакес (6 + 7 передач), Гарднер (3).

Милуоки: Я. Адетокумбо (31), Тернер (7), Портер (6 + 7 подборов), Кузма (5), Дженг (0) – старт; Портис (19), Роллинз (16 + 10 передач), Принс (8), Симс (7), Томас (3), Грин (3).

Мемфис - Даллас - 112:120 (22:34, 32:31, 30:21, 28:34)

Мемфис: Уэллс (23), Джексон (20), Смолл (19 + 9 передач), Рупер (13 + 7 подборов), Проспер (9 + 8 подборов) – старт; Хендрикс (17 + 10 подборов), Мейшек (8 + 6 передач), Бертон (3).

Даллас: Геффорд (22 + 14 подборов), Кристи (13 + 5 потерь), Флегг (13 + 7 передач), Вашингтон (12 + 10 подборов), Маршалл (5 + 6 потерь) – старт; Миддлтон (35), Уильямс (12 + 8 подборов), Бегли (6 + 9 подборов), Калеб Мартин (2), Пауэлл (0), Нембхард (0), Джонсон (0).

Сан-Антонио - Денвер - 131:136 (37:25, 32:28, 37:41, 25:42)

Сан-Антонио: Касл (30 + 11 подборов + 10 передач), Фокс (27 + 9 передач), Васселл (18), Шемпени (8 + 7 подборов), Корнет (0) — старт; Барнс (20 + 7 подборов), Харпер (13), Брайан (10), К. Джонсон (5 + 7 подборов), Пламли (0).

Денвер: Дж. Мюррей (39 + 7 передач), Йокич (31 + 20 подборов + 12 передач), Джонс (19), К. Джонсон (15), К. Браун (11 + 9 подборов) – старт; Стротер (10), Б. Браун (6), Валанчюнас (4), Хардуэй (1), Джонс (0).

Оклахома - Бостон - 104:102 (27:28, 29:31, 24:24, 24:19)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 9 передач), Митчелл (15 + 6 передач), Холмгрен (14 + 9 подборов), Дорт (6), Уоллес (4) – старт; Уиггинс (9), Джейлин Уильямс (9), Карузо (7), Маккейн (3), Джо (2).

Бостон: Браун (34 + 7 передач + 6 потерь), Притчард (14), Шайерман (11 + 7 подборов), Хаузер (8), Кэта (4 + 10 подборов) – старт; Гонсалес (11), Уолш (8), Гарза (7), Харпер (5).

Лейкерс - Чикаго - 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32)

Лейкерс: Дончич (51 + 10 подборов + 9 передач), Ривз (30 + 7 передач), Эйтон (23 + 10 подборов), Джеймс (18 + 7 подборов + 7 передач), Хатимура (15) – старт; Кеннард (3), Тимми (2), Вандербильт (0), Ларевиа (0).

Чикаго: Гидди (27 + 8 подборов + 15 передач + 6 потерь), Бузелис (22), Джонс (18 + 6 передач), Миллер (15 + 9 подборов), Смит (14) – старт; Ричардс (15), Диллингем (12 + 7 передач), Олбрич (4), Кавамура (3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гран-при Китая: Квалификация к спринту, Мерседес впереди Гран-при Китая: Квалификация к спринту, Мерседес впереди
Новые требования WBC ставят под угрозу абсолютный титул Усика Новые требования WBC ставят под угрозу абсолютный титул Усика
Daily Mail раскрыл состояние игроков Манчестер Сити после поражения от Реала Daily Mail раскрыл состояние игроков Манчестер Сити после поражения от Реала
Унаи Эмери стал рекордсменом Астон Виллы Унаи Эмери стал рекордсменом Астон Виллы

Видео

Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча
Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо, Торино и Вильярреала
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 112:12
Гран-при Китая: Квалификация к спринту, Мерседес впереди
Бокс11:48
Новые требования WBC ставят под угрозу абсолютный титул Усика
Лига Чемпионов11:23
Daily Mail раскрыл состояние игроков Манчестер Сити после поражения от Реала
Европа10:50
Унаи Эмери стал рекордсменом Астон Виллы
Формула 110:23
Перес не примет участие в спринтерской квалификации Гран-при Китая
НХЛ09:48
НХЛ: Миннесота уступила Филадельфии, Вашингтон одолел Баффало
НБА09:18
НБА: Оклахома победила Бостон, Сан-Антонио уступил Денверу
Теннис08:39
Свитолина вышла в полуфинал
Европа08:22
У Атлетико кадровые проблемы, ключевой хавбек получил повреждение бедра
Лига Европы07:51
Оценка Яремчука за матч 1/8 финала Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK