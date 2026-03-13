iSport.ua
Футбол

У Атлетико кадровые проблемы, ключевой хавбек получил повреждение бедра

Снова сталкивается с проблемами бедра.
Сегодня, 08:22       Автор: Валентина Чорноштан
Пабло Барриос / Getty Images
Пабло Барриос / Getty Images

Пабло Барриос получил повреждение на тренировке.

Отмечается, что 22-летний испанец во время финальной тренировки ощутил дискомфорт, о чём сразу же сообщил медицинскому штабу матрасников.

Теперь хавбек мадридского Атлетико будет восстанавливаться после травмы бедра на специальных тренажёрах, чтобы избежать осложнений и как можно быстрее вернуться в игровой процесс.

Напомним, что в начале февраля Барриос травмировал левое бедро во время игры с Бетисом в Кубке Испании.

К слову, звезда Штутгарта привлек внимание всей Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Пабло Барриос

