У Атлетико кадровые проблемы, ключевой хавбек получил повреждение бедра

Снова сталкивается с проблемами бедра.

Пабло Барриос получил повреждение на тренировке.

Отмечается, что 22-летний испанец во время финальной тренировки ощутил дискомфорт, о чём сразу же сообщил медицинскому штабу матрасников.

Теперь хавбек мадридского Атлетико будет восстанавливаться после травмы бедра на специальных тренажёрах, чтобы избежать осложнений и как можно быстрее вернуться в игровой процесс.

Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho que se produjo en la recta final del entrenamiento de este jueves.



El centrocampista se retiró con molestias de la sesión y las pruebas realizadas por los servicios médicos confirmaron la lesión.



El canterano realizará… pic.twitter.com/apmq7kcqWk — Atlético de Madrid (@Atleti) March 12, 2026

Напомним, что в начале февраля Барриос травмировал левое бедро во время игры с Бетисом в Кубке Испании.

К слову, звезда Штутгарта привлек внимание всей Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!