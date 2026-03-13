У Атлетико кадровые проблемы, ключевой хавбек получил повреждение бедра
Пабло Барриос получил повреждение на тренировке.
Отмечается, что 22-летний испанец во время финальной тренировки ощутил дискомфорт, о чём сразу же сообщил медицинскому штабу матрасников.
Теперь хавбек мадридского Атлетико будет восстанавливаться после травмы бедра на специальных тренажёрах, чтобы избежать осложнений и как можно быстрее вернуться в игровой процесс.
Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho que se produjo en la recta final del entrenamiento de este jueves.— Atlético de Madrid (@Atleti) March 12, 2026
El centrocampista se retiró con molestias de la sesión y las pruebas realizadas por los servicios médicos confirmaron la lesión.
El canterano realizará… pic.twitter.com/apmq7kcqWk
Напомним, что в начале февраля Барриос травмировал левое бедро во время игры с Бетисом в Кубке Испании.
