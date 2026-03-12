Лион с Яремчуком спас ничью в матче с Сельтой

В четверг, 12 марта, Сельта принимала дома Лион в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Роман Яремчук вышел в стартовом составе.

Команды довольно долго присматривались друг к дургу, а затем Сельта провела быструю атаку и открыла счет. Вскоре испанцы имели еще один неплохой шанс, но забить еще раз не смогли.

Во втором тайме Лион бросил вперед все силы, однако забить даже один мяч никак не получалось. А на 55-й минуте Сельта еще и осталась в меньшинстве и полностью откатилась в защиту.

В течение оставшегося времени гости транжирили момент за моментом, свой шанс не использовал и Роман Яремчук. Спасение пришло от того, от кого и ожидалось - от Эндрика.

Бразилец нашел свободную зону и отправил мяч низом без шансов для вратаря.

Сельта - Лион 1:1

Голы: Сведберг, 25 - Эндрик, 87

