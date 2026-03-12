Звезда Штутгарта привлек внимание всей Европы

Анджело Штиллер вряд ли задержится в своем нынешнем клубе.

Хавбек Штутгарта Анджело Штиллер может стать главной трансферной целью будущего лета.

Напомним, что в прошлом году немец, по слухам, был близок к переходу в Реал, но мадридцы отказались удовлетворить запросы Штутгарта.

Согласно информации Джанлуки Ди Марцио, Штиллер интересен чуть ли не дюжине европейских клубов.

За немцев следят английские гранды, испанские гранды, Бавария, Боруссия и даже Фенербахче с Бешикташ. Агенты игрока общаются со всеми заинтересованными сторонами.

На текущий момент оценочная стоимость Штиллера составляет 45 млн евро. Однако Штутгарт может выторговать с игрока примерно в два раза больше, учитывая интерес.

В текущем сезоне хавбек провел 40 матчей, отличившись одним голом и девятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Эдуардо Камавинга может покинуть Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!