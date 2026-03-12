iSport.ua
Клуб УПЛ подписал эквадорского легионера

Джаир Антонио Коллахуазо Вака заявлен на вторую половину сезона.
Сегодня, 20:30
Джаир Антонио Коллахуазо Вака / ФК Кудровка
Джаир Антонио Коллахуазо Вака / ФК Кудровка

Кудровка официально представила нового игрока.

Джаир Антонио Коллахуазо Вака официально присоединился к украинскому клубу еще на сборах в Турции. Сейчас клуб заявил его на вторую половину сезона.

Ранее Вака выступал за Нью-Йорк Ред Буллз, где провел 39 матчей, забив 2 гола. В новой команде игрок получил 55 номер.

Также ранее эквадорец выступал за свою национальную сборную, на только на молодежном уровне.

Ранее также сообщалось, что английским клубам интересен игрок сборной Украины.

 

