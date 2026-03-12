Манчестер Юнайтед и Челси заинтересованы игроком сборной Украины

Защитник киевского Динамо Тарас Михавко заинтересовал сразу две команды из АПЛ, сообщает TEAMtalk.

Манчестер Юнайтед и Челси внимательно следят за прогрессом игрока сборной Украины. Отмечается, что интерес к нему продолжает расти в преддверии летнего трансферного окна.

Как сообщает издание, многие клубы английской Премьер-лиги проявляют интерес к 20-летнему защитнику, однако только Манчестер Юнайтед и Челси готовы побороться за подписание воспитанника львовской академии.

Добавим, что в этом сезоне в УПЛ Михавко вышел на поле в 29 матчах во всех турнирах и сумел отличиться тремя голами. Портал Transfermarkt оценивает Тараса в 8 миллионов евро.

Тем временем другой игрок с украинским паспортом в АПЛ провел юбилейный матч за Брентфорд.

