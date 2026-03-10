iSport.ua
Легионер Динамо подписал предварительный контракт с бразильским клубом

Витиньо останется в Интернасьонале на постоянной основе.
Сегодня, 16:48       Автор: Игорь Мищук
Витиньо / internacional.com.br
Витиньо / internacional.com.br

Интернасьонал объявил о подписании предварительного контракта с арендованным у Динамо вингером Витиньо.

Договор 26-летнего бразильца с киевлянами истекает в июне 2026 года, после чего он получит статус свободного агента и останется в бразильском клубе на постоянной основе.

Читай также: Полузащитник Динамо заинтересовал румынский клуб

Как сообщает официальный сайт Интернасьонала, соглашение с игроком будет рассчитано до июня 2030 года.

Напомним, что Витиньо перешел в Динамо в августе 2021 года из Атлетико Паранаэнсе. В составе киевской команды вингер провел 13 матчей, отличившись тремя голами.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину бразилец вернулся в Атлетико Паранаэнсе на правах аренды. Также выступал в аренде в Ред Булл Брагантино, а в январе 2025 года присоединился к Интернасьоналу, за который с тех пор провел 60 матчей, забив 14 голов и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Динамо отпустило провального форварда за океан.

