Организаторы Гран-при Саудовской Аравии против отмены гонки

Этап в Джидде все равно маловероятен.

Гран-при Саудовской Аравии с небольшой вероятностью может состояться, пишет racingnews365.

Напомним, что гонка в Джидде, как и этап в Бахрейне рискуют быть отменены из-за войны США и Ирана.

Тем не менее организаторы Гран-при Саудовской Аравии недовольны таким поворотом событий и ищут варианты, как провести гонку.

С учетом, что ключевой проблемой является логистика, без окончания боевых действий проведения этапа маловероятно. При этом, отметим, что Формула-1 пока еще официально не отменила гонки.

