НХЛ: Вашингтон разгромил Калгари, Ванкувер обыграл Оттаву

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:35       Автор: Андрей Безуглый
Вашингтон разгромил Калгари / Getty Images

В ночь на вторник, 10 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 9 марта

Коламбус – Лос-Анджелес – 4:5 (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)

0:1 – 6 Лоутон (Тюркотт, Думулин)
0:2 – 14 Панарин (Хелениус)
1:2 – 17 Гарланд (Проворов, Монахан)
2:2 – 30 Матейчук (Дженнер, Лундстрем)
3:2 – 32 Гарланд (Матейчук)
3:3 – 34 Кемпе (Думулин, Копитар)
3:4 – 50 Думулин (Лоутон, Андерсон)
4:4 – 58 Марченко (Койл, Веренски)
4:5 – 62 Кемпе (Даути, Панарин)

Филадельфия – Рейнджерс – 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)

0:1 – 1 Лаба (Картье, Робертсон)
0:2 – 13 Зибанежад (Гавриков, Лафреньер)
0:3 – 19 Лафреньер (Трочек, Зибанежад)
1:3 – 23 Мичков (Зеграс, Драйсдейл)
1:4 – 26 Перро (Фокс, Трочек)
1:5 – 38 Зибанежад (Трочек, Перро)
1:6 – 39 Картье (Лаба, Гавриков)
2:6 – 55 Кутюрье (Гленденинг, Гребенкин)

Вашингтон – Калгари – 7:3 (3:0, 0:3, 4:0)

1:0 – 2 Лапьер (Чисхольм, Фегервары)
2:0 – 9 Уилсон (Строум, Протас)
3:0 – 17 Макмайкл (Бовилье, Сурдиф)
3:1 – 36 Гридин (Строум, Мяяття)
3:2 – 37 Колман (Кузнецов, Баклунд)
3:3 – 38 Шарангович (Фараби)
4:3 – 50 Макмайкл ()
5:3 – 51 Сурдиф ()
6:3 – 57 Фрэнк (Лапьер, Дьюхэйм)
7:3 – 59 Леонард (Сурдиф)

Чикаго – Юта – 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – 9 Хэйтон (Коул, Десимон)
1:1 – 13 Манджипани (Михеев, Донато)
1:2 – 16 Гюнтер (Шмалц, Келлер)
2:2 – 35 Бураковски (Грин, Бедард)
3:2 – 62 Назар (Бедард, Терявяйнен)

Ванкувер – Оттава – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – 30 Грейг (Зуб, Пинто)
0:2 – 58 Брэди Ткачак (Шабо, Штюцле)

