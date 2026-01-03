iSport.ua
Звезда Миннесоты установил уникальное достижение в НХЛ

Новичок быстро адаптировался в Сент-Поле.
Сегодня, 13:13       Автор: Антон Федорцив
Куинн Хьюз / Getty Images
Куинн Хьюз / Getty Images

Защитник Миннесоты Куинн Хьюз четырьмя ассистами приложился к победе над Анахаймом (5:2). Американец стал первым защитником в истории НХЛ с таким достижением в составах двух команд за сезон, сообщает Sportsnet Stats.

Герой драфта-2018 начал кампанию в составе Ванкувера. В ноябре Хьюз отдал 4 результативных передачи в противостоянии Кэнакс с Тампой (6:2). Он также стал лишь вторым защитником в истории Уайлд с четырьмя ассистами за матч.

В Миннесоту Хьюз перебрался в середине декабря. С тех пор он провел 10 поединков, в которых забросил шайбу и отдал 10 результативных передач. Статистика в рядах Ванкувера – 26 матчей, 2 гола, 21 ассист.

Тем временем защитник Флориды Сет Джонс получил серьезную травму в поединке против Рейнджерс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ Ванкувер Кэнакс Миннесота Уайлд Куинн Хьюз

