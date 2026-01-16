iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Миннесота уступила Виннипегу, голевой поединок Вегаса и Торонто, победы Питтсбурга и Бостона

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:59       Автор: Игорь Мищук
Вегас обыграл Торонто / Getty Images
Вегас обыграл Торонто / Getty Images

В ночь на пятницу, 16 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 15 января

Баффало – Монреаль – 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Кофилд (Добсон), 1:1 – 4 Томпсон (Цукер, Эстлунд), 2:1 – 10 Доун (Эстлунд, Томпсон), 2:2 – 14 Демидов (Сузуки, Хатсон), 2:3 – 23 Сузуки (Кофилд, Хатсон), 3:3 – 28 Так (Далин, Томпсон), 4:3 – 45 Томпсон (Доун), 5:3 – 58 Томпсон (Бенсон)

Коламбус – Ванкувер – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 17 Койл (Фантилли, Марченко), 2:0 – 25 Марченко, 3:0 – 30 Веренски (Джонсон), 3:1 – 34 Босер (Байум, Петтерссон), 4:1 – 50 Джонсон (Сиверсон, Дженнер)

Питтсбург – Филадельфия – 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 2 Брэзо (Манта, Киндел), 2:0 – 12 Раст (Кросби, Летанг), 3:0 – 21 Чинахов (Новак, Малкин), 3:1 – 22 Аболс (Грундстрем, Йорк), 4:1 – 38 Лизотт (Аччари), 5:1 – 43 Кросби (Ракелль, Малкин), 6:1 – 44 Дьюар (Новак), 6:2 – 50 Силер (Джулсен, Барки), 6:3 – 57 Мичков (Кутюрье, Барки)

Вашингтон – Сан-Хосе – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 30 Строум (Чикран, Овечкин), 1:1 – 33 Остапчук (Эклунд, Орлов), 1:2 – 34 Граф (Регенда), 1:3 – 36 Регенда (Граф, Селебрини), 2:3 – 49 Леонард (Фегервары, Карлсон)

Бостон – Сиэтл – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Хуснутдинов (Макэвой), 2:0 – 3 Арвидссон (Миттлстадт, Заха), 2:1 – 7 Стивенсон (Данн, Макканн), 3:1 – 24 Кастелик, 3:2 – 32 Толванен (Какко, Монтур), 4:2 – 59 Пастрняк (Макэвой, Гики)

Миннесота – Виннипег – 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 14 Тэйвс (Шайфли, Виларди), 0:2 – 19 Пирсон (Демело, Баррон), 0:3 – 19 Моррисси (Тэйвс, Шайфли), 1:3 – 24 Юров (Тарасенко, Миддлтон), 1:4 – 29 Стэнли, 1:5 – 32 Виларди (Шайфли, Моррисси), 1:6 – 37 Шайфли (Коннор, Иафалло), 2:6 – 57 Юханссон (Хартман, Болди)

Чикаго – Калгари – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Фолиньо (Слаггерт, Дак), 1:1 – 3 Шарангович (Зари, Баклунд), 1:2 – 6 Баклунд, 1:3 – 58 Коронато (Шарангович)

Эдмонтон – Айлендерс – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 – 53 Дюклер (Барзэл, Ричи)

Юта – Даллас – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 39 Шмалц (Келлер, Марино), 1:1 – 42 Рантанен (Робертсон, Джонстон), 2:1 – 44 Марино (Шмалц)

Вегас – Торонто – 6:5 (1:3, 1:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Райлли (Таварес, В. Нюландер), 0:2 – 5 В. Нюландер (Карло, Маччелли), 1:2 – 8 Дорофеев (Айкел, Марнер), 1:3 – 10 Мэттьюс (Стечер, Маккейб), 2:3 – 25 Колесар (Хэнифин, Боумэн), 2:4 – 32 Таварес (Найз, Маччелли), 3:4 – 42 Дорофеев (Гертл, Марнер), 3:5 – 48 Лоутон (Лоренц, Найз), 4:5 – 50 Стоун (Айкел, Барбашев), 5:5 – 59 Гертл (Стоун, Айкел), 6:5 – 62 Айкел (Теодор, Стоун)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Питтсбург Пингвинз Вегас Голден Найтс Виннипег Джетс Бостон Брюинз Миннесота Уайлд Торонто Мейпл Лифз

Статьи по теме

НХЛ: Вегас дожал Лос-Анджелес, Оттава забросила 8 шайб Рейнджерс НХЛ: Вегас дожал Лос-Анджелес, Оттава забросила 8 шайб Рейнджерс
Неприятный эпизод для Вегаса. Картер Харт получил травму Неприятный эпизод для Вегаса. Картер Харт получил травму
Кросби стал вторым по числу ассистов за один клуб Кросби стал вторым по числу ассистов за один клуб
Виннипег Джетс организовал вечер украинского наследия Виннипег Джетс организовал вечер украинского наследия

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: пятый этап Кубка мира в Рупольдинге продолжится женским спринтом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны, ПСЖ, матчи Серии А и Бундеслиги
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа09:56
"Четко дали ему понять": Тренер Ноттингема сделал заявление о будущем Зинченко
Европа09:28
Названы сроки возвращения Довбика после травмы
Биатлон08:55
Биатлон-2025/2026: пятый этап Кубка мира в Рупольдинге продолжится женским спринтом
НБА08:45
НБА: Лейкерс проиграли Шарлотт, поражение Юты без Михайлюка, Бостон одолел Майами
НХЛ07:59
НХЛ: Миннесота уступила Виннипегу, голевой поединок Вегаса и Торонто, победы Питтсбурга и Бостона
Европа07:20
Футбол сегодня: поединки Жироны, ПСЖ, матчи Серии А и Бундеслиги
Европа00:12
Барселона с двумя незасчитанными голами обыграла Расинг
Вчера, 23:43
Европа23:43
Милан сдержал натиск Комо и вырвал важные три очка
Другие23:10
Сборная Украины по гандболу стартовала с поражения на Евро-2026
Европа22:40
Аталанта подписала форварда сборной Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK