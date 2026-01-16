НХЛ: Миннесота уступила Виннипегу, голевой поединок Вегаса и Торонто, победы Питтсбурга и Бостона
В ночь на пятницу, 16 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 15 января
Баффало – Монреаль – 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 3 Кофилд (Добсон), 1:1 – 4 Томпсон (Цукер, Эстлунд), 2:1 – 10 Доун (Эстлунд, Томпсон), 2:2 – 14 Демидов (Сузуки, Хатсон), 2:3 – 23 Сузуки (Кофилд, Хатсон), 3:3 – 28 Так (Далин, Томпсон), 4:3 – 45 Томпсон (Доун), 5:3 – 58 Томпсон (Бенсон)
Коламбус – Ванкувер – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 17 Койл (Фантилли, Марченко), 2:0 – 25 Марченко, 3:0 – 30 Веренски (Джонсон), 3:1 – 34 Босер (Байум, Петтерссон), 4:1 – 50 Джонсон (Сиверсон, Дженнер)
Питтсбург – Филадельфия – 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 2 Брэзо (Манта, Киндел), 2:0 – 12 Раст (Кросби, Летанг), 3:0 – 21 Чинахов (Новак, Малкин), 3:1 – 22 Аболс (Грундстрем, Йорк), 4:1 – 38 Лизотт (Аччари), 5:1 – 43 Кросби (Ракелль, Малкин), 6:1 – 44 Дьюар (Новак), 6:2 – 50 Силер (Джулсен, Барки), 6:3 – 57 Мичков (Кутюрье, Барки)
Вашингтон – Сан-Хосе – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 30 Строум (Чикран, Овечкин), 1:1 – 33 Остапчук (Эклунд, Орлов), 1:2 – 34 Граф (Регенда), 1:3 – 36 Регенда (Граф, Селебрини), 2:3 – 49 Леонард (Фегервары, Карлсон)
Бостон – Сиэтл – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Хуснутдинов (Макэвой), 2:0 – 3 Арвидссон (Миттлстадт, Заха), 2:1 – 7 Стивенсон (Данн, Макканн), 3:1 – 24 Кастелик, 3:2 – 32 Толванен (Какко, Монтур), 4:2 – 59 Пастрняк (Макэвой, Гики)
Миннесота – Виннипег – 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 14 Тэйвс (Шайфли, Виларди), 0:2 – 19 Пирсон (Демело, Баррон), 0:3 – 19 Моррисси (Тэйвс, Шайфли), 1:3 – 24 Юров (Тарасенко, Миддлтон), 1:4 – 29 Стэнли, 1:5 – 32 Виларди (Шайфли, Моррисси), 1:6 – 37 Шайфли (Коннор, Иафалло), 2:6 – 57 Юханссон (Хартман, Болди)
Чикаго – Калгари – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Фолиньо (Слаггерт, Дак), 1:1 – 3 Шарангович (Зари, Баклунд), 1:2 – 6 Баклунд, 1:3 – 58 Коронато (Шарангович)
Эдмонтон – Айлендерс – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Шайба: 0:1 – 53 Дюклер (Барзэл, Ричи)
Юта – Даллас – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 39 Шмалц (Келлер, Марино), 1:1 – 42 Рантанен (Робертсон, Джонстон), 2:1 – 44 Марино (Шмалц)
Вегас – Торонто – 6:5 (1:3, 1:1, 3:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 2 Райлли (Таварес, В. Нюландер), 0:2 – 5 В. Нюландер (Карло, Маччелли), 1:2 – 8 Дорофеев (Айкел, Марнер), 1:3 – 10 Мэттьюс (Стечер, Маккейб), 2:3 – 25 Колесар (Хэнифин, Боумэн), 2:4 – 32 Таварес (Найз, Маччелли), 3:4 – 42 Дорофеев (Гертл, Марнер), 3:5 – 48 Лоутон (Лоренц, Найз), 4:5 – 50 Стоун (Айкел, Барбашев), 5:5 – 59 Гертл (Стоун, Айкел), 6:5 – 62 Айкел (Теодор, Стоун)
