Шестой номер драфта прервал серию поражений Буллз
В ночь на 1 марта состоялись матчи регулярного сезона НБА, в одном из которых Чикаго сыграл против Милуоки. Этот матч завершился тем, что Буллз сумели прервать свою серию поражений.
Напомним, что в феврале статистика Чикаго была 0-11, что стало антирекордом команды за месяц.
Однако в игре против Бакс шестой номер драфта набрал 20 очков, сделал 14 подборов и отдал 10 передач, оформив таким образом 15-й трипл-дабл в карьере и помог Чикаго одержать победу.
Теперь Джош Гидди, сравнявшись с легендарным Скотти Пиппеном на втором месте в истории клуба, обошёл Клайда Дрекслера и Элджина Бейлора и поднялся на 24-е место в рейтинге всех времен НБА по количеству трипл-даблов.
Josh Giddey logged his 8th triple-double of the season as he led the Bulls to a 120-97 win against the Bucks!— The Pick and Roll 🇦🇺🏀 (@PickandRollAU) March 1, 2026
👌Triple-Doubles⤵️
✅Tied Scottie Pippen (15) for 2nd all-time at Chicago
✅Passed Clyde Drexler (25) & tied Elgin Baylor (26) for 20th in NBA history#AussieHoops #NBA pic.twitter.com/IKkC64AGkr
К слову, форвард Хьюстон Рокетс превзошёл рекорд Коби Брайанта.
