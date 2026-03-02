iSport.ua
Баскетбол

Шестой номер драфта прервал серию поражений Буллз

Гидди выводит Чикаго из кризиса.
Сегодня, 10:37       Автор: Валентина Чорноштан
Джош Гидди / Getty Images
Джош Гидди / Getty Images

В ночь на 1 марта состоялись матчи регулярного сезона НБА, в одном из которых Чикаго сыграл против Милуоки. Этот матч завершился тем, что Буллз сумели прервать свою серию поражений.

Напомним, что в феврале статистика Чикаго была 0-11, что стало антирекордом команды за месяц.

Однако в игре против Бакс шестой номер драфта набрал 20 очков, сделал 14 подборов и отдал 10 передач, оформив таким образом 15-й трипл-дабл в карьере и помог Чикаго одержать победу.

Теперь Джош Гидди, сравнявшись с легендарным Скотти Пиппеном на втором месте в истории клуба, обошёл Клайда Дрекслера и Элджина Бейлора и поднялся на 24-е место в рейтинге всех времен НБА по количеству трипл-даблов.

К слову, форвард Хьюстон Рокетс превзошёл рекорд Коби Брайанта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Джош Гидди

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Джош Гидди

ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг

