Гидди оформил самый быстрый трипл-дабл в истории Чикаго

Защитник Чикаго Джош Гидди выдал очередной перформанс. Звезда Буллз оформил самый быстрый трипл-дабл в истории франшизы.

Плеймейкер набрал три двойных показателя за 20:02 минуты. В конце концов, Гидди оформил 19 очков, сделал 11 подборов и отдал 15 передач. Австралийский баскетболист побил рекорд Джимми Батлера, сделавшего трипл-дабл за 23:20 минуты.

Для Гидди этот трипл-дабл стал седьмым в нынешнем сезоне. Всего в рядах Чикаго плеймейкер оформил 14 тройных двойных. Впереди только легенды Буллз – Майкл Джордан (28 трипл-даблов) и Скотти Пиппен (15).

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!