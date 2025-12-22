Эпическая дуэль Чикаго и Атланты. Набрали 302 очка

В ночь на понедельник, 22 декабря, прошел матч Атланты против Чикаго со счетом 150:152.

Этот поединок стал самым результативным в текущем сезоне НБА. По данным ESPN Research, это восьмая игра в истории лиги, в которой обе команды набрали не менее 150 очков в основное время.

Во время игры девять игроков Чикаго смогли набрать двузначное количество очков.

В составе Атланты Трэй Янг установил свой сезонный рекорд, набрав 35 очков.

Отметим, что в 1990 году Голден Стэйт обыграл Денвер со счетом 162:158.

