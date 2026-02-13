iSport.ua
Норрис назвал команды, которые опережают Макларен

По мнению пилота, Ред Булл и Феррари в лучшей форме.
Сегодня, 13:25       Автор: Андрей Безуглый
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Макларен Ландо Норрис заявил, что сейчас его команда не является главным фаворитом.

По мнению гонщика, Ред Булл и Феррари пока опережают его команду. А потому Макларен нужно еще немало поработать, что навязать конкуренцию.

Судя по всему, у Ред Булл очень хорошая силовая установка. У них высокая эффективность. Нужно понять, как им это удается. Всегда можно что-то улучшить – с точки зрения работы как с болидом Макларен, так и с силовой установкой Мерседес. В команде понимают, что нам нужно улучшить некоторые аспекты.

Кажется, что в Ред Булл отлично поработали. Силовая установка Форд кажется очень сильной. Молодцы. Сейчас они на шаг впереди нас. Когда кто-то лучше использует мощность мотора, то это превращается в значительное преимущество на круге. Можно ехать быстрее, как будто даже не прилагая усилий.

С точки зрения самого болида они тоже смотрятся хорошо. Кроме того, кажется, что сейчас мы уступаем еще и Феррари. Знаю, что мы станем лучше, но уверен, что и соперники хороши. Нам нужно сделать весьма серьезный шаг вперед, чтобы уверенно их обыграть

Ранее также Макс Ферстаппен раскритиковал новые болиды.

