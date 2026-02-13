Норрис назвал команды, которые опережают Макларен

Пилот Макларен Ландо Норрис заявил, что сейчас его команда не является главным фаворитом.

По мнению гонщика, Ред Булл и Феррари пока опережают его команду. А потому Макларен нужно еще немало поработать, что навязать конкуренцию.

Кажется, что в Ред Булл отлично поработали. Силовая установка Форд кажется очень сильной. Молодцы. Сейчас они на шаг впереди нас. Когда кто-то лучше использует мощность мотора, то это превращается в значительное преимущество на круге. Можно ехать быстрее, как будто даже не прилагая усилий.

С точки зрения самого болида они тоже смотрятся хорошо. Кроме того, кажется, что сейчас мы уступаем еще и Феррари. Знаю, что мы станем лучше, но уверен, что и соперники хороши. Нам нужно сделать весьма серьезный шаг вперед, чтобы уверенно их обыграть