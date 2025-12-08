Норрис: Хотел, чтобы Пиастри выиграл эту гонку

Чемпион мира Ландо Норрис признался, что надеялся на победу партнера в Абу-Даби.

Напомним, что по итогам гонки в Яс-Марина британец выборол титул, а его партнер Оскар Пиастри стал третьим в личном зачете.

Норрис заявил, что хотел победы Пиастри, так как Оскар заслуживал награды по итогам сезона. К тому же, стоит отметить, что победа Пиастри не отобрала бы титул у Ландо.

У меня не было какого-то конкретного плана на гонку, но я был рад возможности отпустить вперед Оскара Пиастри. Он стартовал на харде и старался как-то надавить на Макса. Так что в целом получилось, что Оскар действовал в общих интересах, и в итоге мы добились всего этого в том числе благодаря нему. Лично я хотел, чтобы эту гонку выиграл Оскар. От этого я бы стал еще счастливее – я был бы рад видеть Оскара на верхней ступеньке подиума, ведь тогда он бы стал вице-чемпионом, завершив сезон на втором месте, а я бы выполнил свою задачу и стал первым

Ранее также сообщалось, что Гельмут Марко может покинуть Ред Булл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!