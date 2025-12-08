iSport.ua
Фиорентина - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и итальянской командой.
Сегодня, 14:12       Автор: Валентина Чорноштан
Динамо Киев / Getty Images
В четверг, 11 декабря, киевское Динамо проведет очередной матч в рамках Лиги конференций — на этот раз киевлянам предстоит сыграть против итальянской Фиорентины.

На данный момент "столичная" команда за четыре тура ЛК одержала лишь одну победу — над боснийским Зрински Мостар. Сейчас Динамо занимает 27-е место в общей таблице Лиги конференций. Возможно, наличие нового тренера поможет "бело-синим" одолеть Фиорентину.

Фиорентина также недавно сменила наставника — Паоло Ваноли возглавил команду. У клуба тяжелая ситуация: двадцатое место в Серии А, семнадцатая позиция в Лиге конференций, ухудшенный микроклимат в коллективе и частые поражения в матчах, где команда считалась фаворитом.

Стартовый свисток матча прозвучит в 18:45 по киевскому времени.

Коэффициенты на матч Лиги конференций

В предстоящем поединке эксперты допускают, что встреча может завершиться вничью — 0:0 или 1:1.

Прогноз букмекеров на матч Фиорентина — Динамо:

Победа Фиорентины - 1,40
Ничья - 4,67
Победа Динамо - 7,30

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Фиорентина — Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прогноз Динамо Киев

