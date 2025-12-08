iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер Комо готов возглавить Барселону

Может стать преемником Гвардиолы.
Сегодня, 13:22       Автор: Валентина Чорноштан
Сеск Фабрегас / Getty Images
Сеск Фабрегас / Getty Images

Главный тренер Комо Сеск Фабрегас может продолжить работу в Барселоне, сообщает Diario SPORT

Бывший игрок каталонской команды принял решение, что в случае предложения возглавить Барселону он согласится на эту работу.

Помимо каталонцев, ему также импонирует Манчестер Сити. Отмечается, что Пеп Гвардиола может покинуть команду следующим летом, а 38-летний Сеск Фабрегас рассматривается как один из возможных претендентов на его место.

Напомним, что 38-летний испанский специалист возглавил Комо летом 2024 года. В текущем сезоне итальянская команда занимает шестое место в турнирной таблице Серии А после 14 сыгранных туров.

Легенда Манчестер Юнайтед высказался по поводу комментариев Мохамеда Салаха.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Сеск Фабрегас ФК Комо

Статьи по теме

Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..." Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..."
Молодой полузащитник Барселоны рассматривает аренду в Жироне Молодой полузащитник Барселоны рассматривает аренду в Жироне
Ключевой защитник Боруссии рассматривает переход в Реал Ключевой защитник Боруссии рассматривает переход в Реал
Барселона хочет купить аргентинца. Клуб нацелился на форварда из Серии А Барселона хочет купить аргентинца. Клуб нацелился на форварда из Серии А

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед выходит на матч против Вулверхэмптона, Торино сыграет против Милана
просмотров
УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, матч Металлист 1925 - Верес остановлен, Рух обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Бокс14:55
Джозеф Паркер - о положительном тесте на допинг: "Получаешь сюрприз и шок"
Лига Чемпионов14:34
Салах не попал в состав Ливерпуля на матч с Интером
Лига конференций14:29
Хамрун Спартанс - Шахтер: прогноз на матч Лиги конференций
Лига конференций14:12
Фиорентина - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций
Биатлон14:05
Украина определилась с составом на второй этап Кубка мира в Хохфильцене
Европа13:45
Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..."
Европа13:25
Реал рассматривает увольнение Алонсо
Европа13:22
Тренер Комо готов возглавить Барселону
Теннис12:55
Калинина выиграла первый матч после своего возвращения на корт
НБА12:50
Тимбервулвс хотят заменить Моранта на звезду Далласа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK