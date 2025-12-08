Тренер Комо готов возглавить Барселону

Главный тренер Комо Сеск Фабрегас может продолжить работу в Барселоне, сообщает Diario SPORT.

Бывший игрок каталонской команды принял решение, что в случае предложения возглавить Барселону он согласится на эту работу.

Помимо каталонцев, ему также импонирует Манчестер Сити. Отмечается, что Пеп Гвардиола может покинуть команду следующим летом, а 38-летний Сеск Фабрегас рассматривается как один из возможных претендентов на его место.

Напомним, что 38-летний испанский специалист возглавил Комо летом 2024 года. В текущем сезоне итальянская команда занимает шестое место в турнирной таблице Серии А после 14 сыгранных туров.

