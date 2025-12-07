iSport.ua
Футбол

Ключевой защитник Боруссии рассматривает переход в Реал

Шлоттербек может усилить оборону мадридского клуба.
Сегодня, 14:06       Автор: Валентина Чорноштан
Нико Шлоттербек / Getty Images
Нико Шлоттербек / Getty Images

Нико Шлоттербек хочет перейти в мадридский Реал, пишет Transfer News Life.

Центрбеком также интересуется Барселона, но игрок дортмундской Боруссии предпочитает именно Реал.

Отмечается, что Бавария также проявляет интерес к футболисту, однако, поскольку 26-летний немец не рассматривает продолжение карьеры в Бундеслиге, мюнхенцы не связывались с его агентом.

Действующий контракт защитника с Боруссией рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне игрок отдал две голевые передачи в 14 матчах.

