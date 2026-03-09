Реал внимательно следит за молодым талантом Арсенала

Майлз Льюис-Скелли может покинуть команду, из-за такого решения англичанина Реал, по сведениям СМИ, планирует отправить запрос на трансфер полузащитника.

Как пишет Fichajes, мадридская команда внимательно следит за ситуацией вокруг игрока и выжидает время, чтобы связаться с его представителями.

Отмечается, что за этот сезон 19-летний игрок сыграл около 312 минут. Арсенал рассматривает возможность продажи хавбека в аренду, ведь клуб не хочет терять перспективного игрока, который ещё может пригодиться "канонирам" в будущем.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Майлза Льюиса-Скелли в 40 миллионов евро.

К слову, лидер Барселоны побил рекорд Месси и Роналду по голам.

