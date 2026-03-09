iSport.ua
Ямаль побил рекорд Месси и Роналду по голам

За 18 лет забил 50-й гол в карьере.
Сегодня, 08:34       Автор: Валентина Чорноштан
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В матче с Атлетиком Бильбао Ламин Ямаль смог побить достижение Месси и Роналду в возрасте 18 лет и 237 дней.

Испанский вингер отметился 50-м голом в официальных соревнованиях: 44 он забил за Барселону и 6 - за сборную Испании.

Добавим, что бывший игрок Барселоны Лионель Месси смог достичь этой отметки в возрасте 20 лет и 315 дней. А вот Криштиану Роналду сделал это в 21 год и 297 дней.

Узнать, как закончился матч, в котором Ламин сумел отметиться этим достижением, вы можете на нашем сайте.

