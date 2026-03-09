Ямаль побил рекорд Месси и Роналду по голам

За 18 лет забил 50-й гол в карьере.

В матче с Атлетиком Бильбао Ламин Ямаль смог побить достижение Месси и Роналду в возрасте 18 лет и 237 дней.

Испанский вингер отметился 50-м голом в официальных соревнованиях: 44 он забил за Барселону и 6 - за сборную Испании.

Добавим, что бывший игрок Барселоны Лионель Месси смог достичь этой отметки в возрасте 20 лет и 315 дней. А вот Криштиану Роналду сделал это в 21 год и 297 дней.

#OJOALDATO - Lamine Yamal ha marcado 50 goles en competiciones profesionales (44 con el Barcelona y 6 con la selección española) con 18 años y 237 días.



Messi llegó a los 50 goles con 20 años y 315 días.

Cristiano llegó a los 50 goles con 21 años y 297 días. pic.twitter.com/1dKHEVgf6t — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 7, 2026

