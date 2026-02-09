Известно, кто побил рекорд Мбаппе по голам в возрасте до 19 лет

Ламин Ямаль побил рекорд Килиана Мбаппе по количеству голов до наступления 19-летия.

Как пишет официальный сайт Барселоны, на текущий момент ни один футболист не забил в пяти ведущих лигах Европы больше голов до 19 лет, чем испанский вингер.

Ранее рекорд Килиана Мбаппе составлял 23 гола до 19 лет, однако Ламину удалось отметиться 24-м голом, он забил мяч в матче против Мальорки.

Отметим, что в число футболистов из пяти ведущих лиг Европы, которые смогли забить голы до наступления 19 лет, входят Уэйн Руни (15), Валери Божинов (14), Ансу Фати, Юссуфа Мукоко и Флориан Виртц (все трое по 13 голов).

